Ярославль, 5 декабря, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В ярославских муниципальных бассейнах не отменили требование о предоставлении медицинской справки для взрослых и детей старше 12 лет, несмотря на решение Верховного суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Справки по-прежнему требуют в бассейнах «Шинник» и «Лазурный», которые находятся на балансе принадлежащего мэрии АО «Вознесенский».

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой разъяснить ситуацию и устранить избыточное требование.

«Полномочия по контролю в этой сфере принадлежат Роспотребнадзору, который и должен разрешить эту ситуацию. Есть решения судов, есть СанПиН «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», которые четко описывают, что медицинская справка для лиц старше 12 лет требуется только при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которую может объявить Роспотребнадзор. Фактически медицинская справка сегодня приобретается за деньги, что приводит к дополнительным расходом граждан и трате времени. При этом в аквапарках, банях, некоторых частных бассейнах справку не требуют», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Омбудсмен надеется, что избыточные требования будут устранены, и услуги бассейнов станут доступнее для ярославцев.