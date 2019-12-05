Ярославль, 5 декабря, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Жители Ярославской области собирают подписи против закрытия автобусного маршрута № 503 Ярославль — Ростов — Углич. Об этом сообщает портал YarNews.

Yarnews.net Автобус № 503

Ранее власти уверяли, что никто из жителей региона не лишится автобусного сообщения в результате «оптимизации», которая произойдет с 1 января. Но сами жители утверждают обратное.

«Это единственный маршрут, который связывает нас с большой землей. Никаких муниципальных автобусов к нам не доходит. Ближайший маршрут, до которого мы можем добраться, это деревня Ново, 6 километров пешком, и то он ходит через день. Это доехать до Углича. А до Ярославля, до Ростова мы совсем добраться не сможем. Мы будем отрезаны от всего мира, находясь в центре России, на Золотом кольце», — рассказал житель деревни Бабаево.

С закрытием маршрута 503 автобусное сообщение ухудшится для жителей сел и деревень на дороге Ростов — Углич, а особенно на участке от поселка Борисоглебский до Углича. Автобус Углич — Борисоглебский ходит лишь четыре раза в неделю один раз в день. Жители сел и деревень уже собрали около 300 подписей против закрытия автобусного сообщения.

В правительстве области ранее закрытие маршрутов объяснили их низкой востребованностью и необходимостью экономии бюджетных средств. Всего будет сокращена пятая часть межмуниципальных маршрутов. Эти перевозки субсидируются из областного бюджета.