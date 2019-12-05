Очередной «Разговор с Дмитрием Медведевым» начнётся 5 декабря в 12:00. Председатель правительства РФ в прямом эфире подведёт итоги года в интервью представителям 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Ожидается, что Дмитрий Медведев расскажет об итогах социально-экономического развития страны и работе правительства в уходящем году и ответит на вопросы представителей телеканалов. В таком формате интервью с главой российского правительства проходит впервые. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев. Иван Шилов ИА REGNUM

08:57 В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В настоящее время телезрители в 85 регионах принимают сигнал 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплексы) только в цифровом качестве.

08:59 Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что в переход России на цифровое телевещание «не верилось из-за неразвитости технологий». Читайте также: Медведев рассказал, как не верилось в переход России на цифровое ТВ

09:05 В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Каналы второго мультиплекса включают в себя «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ.

09:40 Разговор с Дмитрием Медведевым twitter @Pravitelstvo_RF

09:55 Это телеинтервью станет уже 12-м по счёту: первое вышло в 2008 году.

10:26 «Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам. 2017. government.ru

10:49 Транслировать «Разговор с Дмитрием Медведевым», который станет 12-м по счёту за время его работы на постах президента и главы правительства, будут шесть телеканалов, а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Подробности: Медведев даст итоговое интервью 20 российским каналам

11:02 В прошлом году Дмитрий Медведев дал итоговое интервью представителям пяти российских телеканалов. С премьер-министром беседовали Пётр Толстой («Первый канал»), Сергей Брилёв («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК), а также лауреат премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина— автор программы «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

11:22 «Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам. 2018. government.ru

11:40 Дмитрий Медведев прибыл в Останкино. Итоговое интервью начнётся в полдень.

11:41 Телецентр «Останкино» Dzasohovich

11:54 Прямая трансляция интервью будет также доступна в официальных каналах правительства РФ в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

11:54 Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в студию для разговора с журналистами.

11:54 Журналисты собираются за большим круглым столом.

12:05 Российская экономика прожила 2019 год без каких-либо потрясений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно. В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как нам хотелось — от 1,3 до 1,5% ВВП», — заявил Медведев. Об этом: «Год прожили стабильно» — Медведев об экономике РФ в 2019 году

12:08 Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Мы ожидали того, что начало работы над нацпроектами будет сопровождаться определённым разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли и целого ряда новых мер, мы выйдем на более устойчивые темпы роста», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста

12:10 Инфляция в 2019 году останется в пределах 3,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю РФ с момента образования нашей страны», — заявил Медведев. Подробности в материале: Инфляция в России достигла рекордно низких значений — Медведев

12:10 Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Экономика России должна расти так как мировая экономика — в районе 3% в год», — сказал он. Подробности в материале: Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

12:12 В России по итогам 2019 года будет профицитный бюджет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Сейчас у нас бюджет профицитный. Он будет в районе 1,8% ВВП. Это очень приличный запас прочности», — заявил Медведев. По его словам, превышение расходов бюджета над доходами — это «нехорошо», и профицит указывает на высокую результативность работы правительства. Читайте подробнее: «Приличный запас прочности»: Медеведев похвастался профицитным бюджетом

12:13 Тема снижения реальных доходов населения является важнейшей для экономики страны. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Подробности в материале: Медведев признал, что реальные доходы населения снижались

12:16 Инфляция в России в 2019 году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Подробности в материале: Медведев: Инфляция в 2019 году не превысит 3,8%

12:16 Налоговая и долговая нагрузка оказывают влияние на реальные доходы населения. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. «Что делать? Очевидно, что в такой ситуации необходимо наиболее уязвимым категориям помогать», — сказал глава правительства. Читайте подробнее: Медведев: на реальные доходы населения влияют налоги и долги

12:17 Подтолкнуть развитие экономики России вперёд поможет снижение административных барьеров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Рост есть, но не такой, какой нам нужен. Нужно немного этот рост подтолкнуть», — заявил Медведев. По его словам, определён ряд направлений в рамках специальных поручений по ускорению роста. Среди них: снижение административных барьеров. «Это уже притча во языцех, мы всегда, когда подводим итоги, о них говорим. Но мы их столько насоздавали за все годы нашего государства, начали создавать почти 100 лет назад, теперь с этим разбираемся. Я имею в виду административную реформу и гильотину регуляторную», — подчеркнул Медведев. Читайте подробнее: 100 лет назад ввели, теперь разбираемся — Медведев о регуляторной гильотине

12:20 Улучшение правового регулирования позволит увеличить долю инвестиций в экономике России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «У нас принято говорить, что деловой климат лучше, но, мягко говоря, не идеальный. Здесь тоже мы наметили целый ряд шагов, включая совершенствование законодательства: в сфере гражданского права, административного права и уголовного права», — заявил Медведев. Закон об инвестиционной деятельности, например, «поможет по-новому регулировать инвестиционные проекты», и их станет больше. «Если увеличить инвестиции в дороги на 10%, то это само по себе создаёт мультипликативный эффект и рост ВВП на 0,6%. Это очень значимо», — указал он. Читайте подробнее: Медведев пообещал мультипликативный эффект от роста инвестиций

12:21 Рынок труда стремительно меняется, и Россия должна опережающе реагировать на эти изменения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Рынок труда меняется. Какие-то профессии, которые недавно казались нам фундаментальными, теряют актуальность. Нам надо готовиться, чтобы экономика не пострадала, и, главное, люди не пострадали», — заявил Медведев. Читайте также: «Нам надо готовиться к изменениям на рынке труда» — Медведев

12:24 Россия готова пустить средства Фонда национальной безопаности в экономику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «По всей вероятности, в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно равную 1 трлн рублей. Это очень большие деньги, и эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов», — заявил Медведев. Эти деньги будут использоваться так, что 20% будет приходиться на госсредства, а 20% — на частные инвестиции, отметил он. Подробности в материале: Медведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

12:26 В расходовании средств на национальные проекты нет цели сразу потратить. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Об этом: Медведев: «Нет цели — сразу бухнуть все и потратить»

12:29 Законопроект о значимых информресурсах отправил «Яндекс» в пике, однако это была разовая ситуация, которая больше не повторится. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Это ситуация разовая. «Яндекс» у нас один. И речь шла об особой ситуации, связанной с принятием закона, который, кстати, находится в процессе разработки», — заявил Медведев. Тем не менее здесь регулирование должно быть, хотя и не должно быть «дурным», отметил он. «Когда сумели договориться о таком нормальном сбалансированном регулировании, но оставляет возможность влиять государству на ситуацию, всё успокоилось», — добавил премьер-министр. Читайте также: «Яндекс у нас один»: Медведев пояснил суть закона о значимых информресурсах

12:31 Закон о суверенном интернете направлен не на то, чтобы что-то запретить. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: «Это удар под дых»: Медведев о планах США «отрезать» РФ

12:34 Россия сможет преодолеть трудности международных отношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Вообще я оптимист. Всё будет хорошо. В исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Человечество бы вообще исчезло, если бы в исторической перспективе всё не было бы хорошо», — заявил Медведев. Сейчас в отношениях с ЕС и США у России не лучший период, признал он. «Ладно вы ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли 100−200 млрд евро… Но вы даже не хотите встречаться! Кому от этого лучше? Это на уровне европейской комиссии. А в двухстороннем порядке как бы можно», — отметил премьер-министр. «Политика близорукая, но рано или поздно она закончится примирением», — полагает Медведев. Подробности в материале: «Я оптимист. Всё будет хорошо» — Медведев о будущем России в мире

12:38 В выстраивании отношений со странами Европы на двухсторонней основе нет ничего сложного. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Мы готовы, наши отношения с европейскими странами выстраивать на двухстороннем трэке. Ничего страшного в этом нет», — заявил Медведев. Единственное, когда всё началось, у нас было 417 млрд долларов, а потом грохнулся на 250. Кому от этого лучше стало? Эти деньги просто не вернуть. Это рабочие места, заработки бизнеса. Кому стало от этого хорошо? Американцам от этого стало ни холодно, ни жарко — у них как было приблизительно 25 млрд долларов с нами, так и осталось», — указал Медведев. Между тем, оборот с Китаем у России вырос очень существенно. В начале 2000-х цель оборота в 10 млрд долларов казалась серьёзной задачей, сейчас же оборот достиг более 100 млрд, отметил он. «Не мы эту войнушку начали и не нам её завершать. Им самим нужно объявить перемирие — тогда всё войдёт в нормальное русло», — указал Медведев. Об этом: «Запад сам должен начать перемирие» — Медведев о санкциях

12:42 Экономический рост в России недостаточный, его необходимо «подтолкнуть», заявил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. Читайте подробнее: Экономический рост в России надо «подтолкнуть» — Медведев

12:43 История с Яндексом разовая. Яндекс у нас один, заявил 5 декабря председатель правительства РФДмитрий Медведевв прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. Читайте об этом: История с Яндексом разовая — Медведев

12:44 Деструктивные силы на территории Украины пытаются «накинуть удавку». Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Об этом: На Зеленского пытаются накинуть удавку — Медведев

12:46 Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию в субботу, 7 декабря. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: Медведев об отношениях с Белоруссией: «Куда мы идем?»

12:47 Восстановление Новоиерусалимского монастыря стало важным достижением в современной истории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Это хорошая страница в истории нашей страны — восстановление Новоиерусалимского монастыря», — заявил Медведев. «Когда я там появился, было страшно смотреть (более 10 лет назад). Удалось такой памятник создать — он был разрушен в годы Великой Отечественной войны, последующие реставрации были не идеальны. Теперь он восстановлен во всей своей красе, и для этого, по сути, государство объединило свои усилия с обычными людьми, что особенно ценно. Государство не могло не дать туда деньги, поскольку речь шла о восстановлении памятники XVII века», — подчеркнул он. Об этом: Медведев прокомментировал восстановление Новоиерусалимского монастыря

12:49 Разговор с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 05.12.2019

12:50 Государство приложит все необходимые усилия для восстановления Соловецкого монастыря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Соловки — по-своему уникальное место для нашей страны. Там всё осложняется тем, что там есть населённый пункт, который нужно приводить в порядок. Это трудный и затратный процесс. Но мы это, уверен, сделаем — это опоры нашей страны», — заявил Медведев. Читайте также: Медведев рассказал о реставрации Соловецкого монастыря

12:50 «Самое главное, чтобы президента Украины Владимира Зеленского хватило сил, духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались. Чтобы хватило сил противостоять оголтелому национализму и желанию всё перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией», — заявил Медведев. Читайте также: Медведев рассказал о своём отношении к Владимиру Зеленскому

12:54 Общее состояние первичной сети медицинских учреждений в регионах удручающее. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Об этом: Медведев о больницах в регионах: «Здания замызганы, грязные»

12:57 Государство не жалеет денег на закупки необходимых лекарственных препаратов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Мы действительно в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства — потому что появились экономические возможности. Только в этом году предусмотрено 150 млрд рублей. В следующем году 175 млрд. Деньги есть! Вопрос в том, чтобы деньги перевести в лекарства», — заявил Медведев. Читайте подробнее: «Деньги есть! Но как перевести деньги в лекарства?» — Медведев о препаратах

13:01 Регулирование рынка лекарств в России пока недостаточно эффективно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Говорят, когда иностранное было — работает. А наше не работает. Но здесь надо разбираться, что работает, а что нет. Экспертные консультации нужны», — заявил Медведев. «Госрегулирование цен должно быть более гибким. На эту тему недавно подписал постановление правительства. Что происходит? Нужно постоянно перерегистрировать цены. Не потому что чиновникам хочет работать, а потому что если этого не делать, цены вылетят наверх. Мы эти цены давим — в ряде случаев по таким условиям не хотят работать производители. Надо с этим работать», — подчеркнул он. Он указал, что «и в помине нет цели, чтобы иностранные препараты исчезли из аптек». «То, что государство для себя закупает, — это другая история. Там мы пытаемся производить национального производителя, если он производит качественные лекарства. Но вообще в аптеке должно быть всё что угодно. Есть только тонкость: надо стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас», — указал Медведев. Читайте также: Цели выдавить иностранные лекарства из аптек нет — Медведев

13:04 Дети, которых принимает Россия из Сирии, нередко росли в «чудовищных условиях». Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: России нужно проводить реабилитацию детей из Сирии — Медведев

13:07 Мусорная реформа в России должна обязательно состояться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Это идёт непросто. Во-первых, это масштабные инвестиции. Во-вторых, людям далеко не всегда нравится, что утилизация проходит у них под носом. Нам нужно пройти между двумя полюсами: заниматься уничтожением этих отходов, а с другой стороны, чтобы люди чувствовали себя комфортно», — заявил Медведев. Однако проблему решать нужно неизбежно, указал он. «Были сомнения по поводу тарифов, что ударят по карману. Кое-где это произошло, но с помощью ручного управления удалось не допустить масштабного роста тарифов. Сейчас эта ситуация достаточно тихая — это означает, что ситуация оказалась приемлемой», — отметил премьер-министр. С 1 января 2019 года в России стартовала масштабная мусорная реформа, предусматривающая создание отрасли обращения с коммунальными отходами. Читайте также: «Ситуация оказалась приемлемой» — Медведев о тарифах и мусорной реформе

13:11 Москва не может заниматься контролем над утилизацией мусора в регионах напрямую. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Из Белого дома мы не должны заниматься и принимать решения по каждому мусорному бачку. Это задача региона, муниципалитета, чтобы было чисто. Чтобы люди понимали, что куда приносить, чтобы это потом утилизировали. Мы будем помогать», — заявил Медведев. По его словам, многие губернаторы и чиновники в регионах отнеслись поначалу к реформе так, что это чисто «федеральная» история и отказывались всерьёз этому уделять внимание. «Надеюсь, коллеги, губернаторы, руководители муниципальных образований всё это осознали и теперь держат под неусыпным ежедневным контролем», — подчеркнул он. Об этом: Медведев раскритиковал регионы за отношение к мусорной реформе

13:12 Проблема домашнего насилия в РФ существует, если о ней так много говорят. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте подробнее: Медведев заявил о проблеме домашнего насилия в России

13:12 «В России удалось не допустить масштабного роста тарифов. Сейчас ситуация с тарифами на мусор тихая. В целом они оказались приемлемыми, где чуть больше, где-то чуть меньше. Но приемлемые для регионов», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Ситуация с тарифами на мусор тихая — Медведев

13:13 Досрочная отставка главы Российского экологического оператора связана с желанием ускорить работу компании. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Здесь нет никакой особой причины, кроме одной — коллеги, которые отвечают за этот процесс в правительстве, были недовольны темпами решений, которые принимались на уровне компании. Такую компанию создали впервые, они хотели, чтобы было больше энергии. Посмотрим — люди хорошие есть, думаю, компания заработает активнее», — заявил Медведев. Об этом: Медведев объявил отставку главы Российского экологического оператора

13:19 Дмитрий Медведев. 05.12.2019

13:21 В конце заседания правительства характер обсуждения проблем меняется. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте подробнее: Медведев рассказал о «тимбилдинге» правительства РФ

13:21 В России проблема допинга объективно есть, однако WADA обращает внимание только на Россию, хотя те же допинговые скандалы можно было бы развязать и в отношении многих других стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Снова зачесалось? Давайте посмотрим те же самые списки, те же самые пробы. Нет ли чего, что пропустили? Подвергнем вторичной ответственности, распространим ответственность на спортсменов без учёта их вины! Но это, как любое правонарушение, может совершено быть при наличии вины», — указал Медведев. «Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны. Но, естественно, нашим спортивным властям дано указание сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях», — подчеркнул он. Читайте также: «Будем сражаться за каждого спортсмена» — Медведев о допинговом скандале

13:22 «Из Белого дома мы не должны заниматься или принимать решения по каждому мусорному бочку, который находится в регионах. Эта задача каждого региона и муниципалитета, чтобы было чисто, чтобы люди понимали, куда и какой мусор приносить», — сказал Медведев. Читайте подробнее: Белый дом не должен отвечать за каждый мусорный бочок — Медведев

13:24 Утро премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начинается с занятий спортом. Об этом он сообщил 5 декабря на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте подробнее: Медведев заявил, что каждое утро занимается спортом

13:28 Проблема информирования молодёжи о нацпроектах и их вовлечение в эти проекты, разработку этих тем существует — однако этот вопрос должен решаться предельно деликатно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Очень важно использовать здесь все варианты, но это должно быть сделано по-умному. Здесь нельзя грузить, ты это прочитай, ты имей это в виду. Это должно быть доступно. Если человек заинтересуется всеми этими вопросами, он сможет войти не только в YouTube и ресурсы в социальных медиа — хотя это должно быть и уже есть, — но и посмотреть уважаемые каналы, которые здесь представлены, чтобы почерпнуть более подробную информацию», — заявил Медведев. Читайте подробнее: Медведев рассказал, как привлечь молодёжь к национальным проектам

13:28 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев научился читать в два года. Об этом он сообщил 5 декабря на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: Медведев рассказал, что научился читать в два года

13:28 Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: Медведев оценил состояние первичного звена здравоохранения

13:31 «Проблема домашнего насилия в РФ существует, если о ней так много говорят», — сказал Дмитрий Медведев. Иван Петрович Богданов. Новичок. 1893

13:34 «Читать нужно и классику, и современных писателей в любом возрасте. Каждый должен найти свою интересную книжку, и она откроет ему путь в книгу», — считает Медведев. Читайте также: Медведев рассказал, какие книги нужно читать

13:36 «Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью российским телеканалам 05.12.2019 government.ru

13:36 Россия в 1990-е годы столкнулась с множеством разных проблем, но та эпоха уже подёрнулась романтическим флёром. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 год, комментируя рост интереса в российском обществе к эпохе 90-х. «Вернуться в прошлое невозможно, хотя каждый из нас об этом думает, как бы интересно было побывать. 90-е тоже уже стали прошлым и подёрнулись романтическим флёром. Жизнь была сложной, откровенно говоря. Было много разных проблем, и вряд ли мне верно рассуждать о том, что я бы мог сделать, находясь на соответствующей должности в тот период. Были другие условия, работали мои предшественники», — заявил Медведев. «Но то, что интерес к этим годам существует, — это нормально абсолютно. Это были сложные, но очень важные годы в развитии нашей страны. Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило. Нам тогда, по сути, открыли весь музыкальный мир», — указал премьер-министр. Читайте также: Было сложно, но интересно — Медведев о 1990-х годах в России

13:40 Желание большинства населения, согласно различным опросам, жить во времена СССР, объясняется свойствами памяти. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Подробности в материале: Медведев заявил, что «нельзя идеализировать Советский Союз»

13:45 Протестные акции 2019 года обозначили возросший запрос общества на справедливость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую всех этих дел (Устинова, Голунова). Очевидно, там есть, наверное, какие-то издержки в работе правоохранительной системы и их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять даже. Но в целом это вызвало довольно мощный запрос на справедливость. И этот запрос вылился в том числе в различные акции», — заявил Медведев. «Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном: мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно», — подчеркнул он. Можно заявить о своём мнении, но всё-таки в порядке, заведённом действующими правилами, указал премьер-министр. «И сколько бы ни говорили, что мы что-то подали, что-то не разрешили — законодательство может не нравиться, но его нужно всё же соблюдать. Иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций. То, что во Франции «жёлтые жилеты», в России может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный. Об этом государство должно думать», — заявил Медведев. Читайте подробнее: «Бунт бессмысленный и беспощадный» — Медведев об опасности протестов в РФ

13:46 Власти России не собираются блокировать YouTube. Цель закона о надёжном интернете заключается не в этом. Такое заявление сегодня, 5 декабря, в ходе пресс-конференции сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, отвечая на соответствующий вопрос блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой. Ивлеева поинтересовалась, что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки, если YouTube закроют в России. «Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется», — подчеркнул премьер-министр. Читайте также: Медведев рассказал о судьбе YouTube в России

13:49 Большинство уезжающих из России вернётся в ближайшие полгода. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: Намерение уехать из России не является предосудительным — Медведев

13:53 Анастасия Ивлева. 05.12.2019

13:56 Интернет и телевидение до известной степени дополняют друг друга — в то время как телевидение генерирует качественный контент, интернет способствует мобильности источников информации. В то же время конкуренция со стороны интернета, новые вызовы, бросаемые телевизионным каналам, совершенно реальны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Проблема серьёзная абсолютно для телевидения. Я начал говорить об этом, ещё работая в администрации президента лет 15−17 назад, что мы с этой проблемой столкнёмся», — заявил Медведев. «Что важнее — это вопрос из области философских. Телевидение, безусловно, очень важно. По глубине проникновения, как бы ни критиковали наше телевидение, иногда не слишком обоснованно, иногда обоснованно, — глубина проникновения у телевидения пока выше. Если говорить о мобильности источников информации, то интернету нет конкуренции», — продолжил он. Подробности в материале: Медведев высказался о конкуренции телевидения с интернетом

13:56 «Если человек хочет посмотреть мир или заработать дополнительных денег, мы не можем его держать. С другой стороны, надо сделать все возможное, чтобы ученые и специалисты оставались в стране. Для этого есть гранты и другие условия», — пояснил Медведев. Читайте подробнее: Медведев объяснил, стоит ли держать желающих уехать из России

13:58 Система борьбы с нарушением авторских прав в России неэффективна, но она стала лучше. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Читайте также: Медведев назвал пиратство «заразой»: «Нужна нетерпимость всех стран»

14:02 «Из Белого дома мы не должны заниматься и принимать решения по каждому мусорному бачку», — заявил Медведев. Мусорный полигон. Дарья Драй ИА REGNUM

14:04 Новый год буду встречать дома. Соберу всю свою семью и буду слушать поздравление президента России, так же как 99% населения России, — рассказал Медведев о планах на новогоднюю ночь. Читайте также: Медведев рассказал, как будет встречать Новый год

14:06 Искусственный интеллект может создать как большие преимущества для людей, так и породить опасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал Айзек Азимов. Первый закон в том, что робот не может причинять ущерб человеку. Эти законы необходимо свято соблюдать», — заявил Медведев. «Я надеюсь, во всяком случае, что мы не доживём до ситуации в ближайшей обозримой перспективе, чтобы роботы стали не объектом регулирования, объектом права, а субъектом права. Тогда действительно человеческой цивилизации конец. Но я всё же надеюсь, что мы сможем ситуацию контролировать», — подчеркнул он. Читайте подробнее: «Не бояться, но контролировать надо» — Медведев об искусственном интеллекте

14:10 Новый год следует встречать так же, как и 99% населения России — за столом с членами семьи и друзьями, прослушивая выступление президента России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году. «Новый год буду встречать: соберу свою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости. Сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения. Ничего в этом удивительного нет, мне кажется, это хорошая семейная, домашняя традиция», — заявил Медведев. Что касается загадывания желаний, то на счёт дня рождения я уже давненько желаний не загадывал. А на Новый год каждый человек в эти минуты всё-таки подспудно об этом думает — что нам новый год готовит? Но рассказывать об этом нельзя. Поэтому и я рассказывать не буду», — добавил он. Подробности в материале: Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год

14:12 Ответ России на агрессию Грузии и пенсионная реформа стали самыми сложными решениями премьер-министра и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил 5 декабря на встрече с представителями российских телеканалов в Москве. Подробности в материале: Медведев назвал самые сложные решения, которые он принял

14:13 «На Новый год каждый человек подспудно думает — что новый год ему готовит. Но все знают, что о своём желании рассказывать нельзя, иначе не сбудется. Поэтому не скажу, какое у меня желание. Хочется, чтобы оно сбылось и всё получилось», — пояснил Медведев. Читайте подробнее: Не скажу: Медведев о желании на Новый год

14:27 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в советские годы занимался организацией школьных дискотек. Утверждать репертуар приходилось у завуча. По его словам, в те годы многое не транслировали ни по радио, ни по телевидению. И только после распада СССР гражданам открылся весь музыкальный мир. Читайте также: Медведев вёл дискотеки в советской школе

14:39 Российский премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на шутку о «тандеме», общаясь с телеведущим и актёром Тимуром Батрутдиновым. Это произошло 5 декабря в ходе интервью главы правительства российским телеканалам. Батрутдинов пояснил, что делегирован задать вопрос Медведеву, потому что также является «частью известного в нашей стране дуэта» или «тандема». Об этом: Медведев и Батрутдинов пошутили о «тандеме»

15:32 Актер Тимур Батрутдинов. 05.12.2019

15:48 Если кто-то раньше не понимал, чем занимается правительство России, то, благодаря большому интервью премьер-министра Дмитрия Медведева, узнал — спортом и тимбилдингом. Читайте также: Большие откровения советского мальчика Димы Медведева

16:00 «Разговор» завершился. Однако нужные ответы не были получены, в первую очередь потому, что нужные вопросы не были заданы. Например, про претензии к правительству Дмитрия Медведева.