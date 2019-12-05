Более трети российских компаний отказались от новогодних корпоративов в уходящем году. А чиновники? Официально во многих регионах РФ власти открещиваются от торжественных банкетов за счёт бюджета, но так ли это на самом деле? Все новости о том, как отметят Новый год российские чиновники и чем угостятся за счёт средств налогоплательщиков — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний корпоратив. Дарья Антонова ИА REGNUM

08:38 Пока вся страна обсуждает расточительность властей Кемерова, потративших на ёлку 18 млн рублей, в ряде регионов подводят итоги сразу нескольких бюджетных конкурсов и аукционов с фуршетно-банкетными меню. Тендеры подаются по-разному — от проведения торжественных приёмов от имени губернатора до подведения итогов года и Года театра, а контракты заключаются как на отдельные события, так и оптом — на целый год вперёд, а сами мероприятия потом проводятся «по заявкам заказчика». Коньяк и красная икра на закуску: где чиновники гуляют за счёт народа?

08:39 В дни новогодних корпоративов на Ставрополье за деньги краевого бюджета будет оказана «услуга по организации фуршета для торжественного мероприятия с подведением итогов года». Мероприятие на 400 гостей должны провести 16 декабря не далее чем в 1,5 км от площади им. Ленина в Ставрополе. На тендер была подана всего лишь одна заявка, потому контракт будет заключён на максимальную цену — 245,19 тыс. рублей. Кто будет участником фуршета «для государственных нужд», из документации неясно, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Ставропольского края. В меню входят такие блюда, как сэндвич с бужениной, сырное плато (не менее 12 кг), канапе с лососем, мини-блинчики с крабовой начинкой и другое.

08:57 Министерство культуры Подмосковья в конце декабря 2019 года проведёт торжественное мероприятие «по итогам проведения Года театра». В закупке, итоги которой подведут 10 декабря, фигурирует фуршет на 200 человек. На мероприятие из бюджета готовы потратить 1,1 млн рублей. В мероприятии исполнитель должен отразить «культурный потенциал Московской области и России», а также «учесть культурное многообразие и достижения Московской области». В концерте планируется участие хотя бы одного «артиста, находящегося в ротации (2016−2019 годы) на федеральных телеканалах». Обсуждать значимые события театральной жизни, достижения художественно-постановочной сферы будут под мусс из сёмги, грибной жюльен, пирожные, шашлычки и прочие закуски.

09:01 Берт Осиас. Натюрморт с устрицами

09:23 Новогодние корпоративы в уходящем году не станут проводить 38% российских работодателей, говорится в результатах исследования от сервиса «Работа.ру». Подробности: Более трети российских компаний отказались от новогодних корпоративов

09:29 Почти половина опрошенных работодателей (47%) сообщили, что в новогодних корпоративах нет необходимости, а ещё 39% признались в отсутствии денег на праздники.

09:56 Большинство работодателей (77%), из числа тех, которые все же планируют провести корпоративы, намерены сделать их на внешней площадке, остальные — в собственном офисе. При этом 85% готовы провести вечеринки с алкогольными напитками.

10:00 Министерство культуры и архивного дела Ингушетии 2019 год закроет торжеством, посвящённым Году театра. На это готовы потратить 1,396 млн рублей. Итоги аукциона подведут 13 декабря. Финансировать траты будут из подпрограммы «Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий», а проще говоря, из бюджета региона. Помимо концерта из этих средств должны оплатить для двух человек «авиаперелет деятелей театров России и медийных лиц по маршруту Москва — Назрань — Москва», автомобиль представительского класса для VIP-персон, гонорары для деятелей театров России и медийных лиц (не менее шести человек), проживание и питание десяти человек в гостинице не менее четырёх звёзд, фуршет для 50 почётных гостей.

10:00 В Чувашии автобаза администрации главы республики к новому году пополнится пятью новыми легковыми автомобилями. Это будут чёрные седаны мощностью 180 лошадиных сил, стоимость каждого — около 1,8 млн рублей. Подробнее: К новому году чувашским чиновникам закупают чёрные седаны за 9 млн рублей

10:39 Аппарат губернатора и правительства Камчатского края 10 декабря 2019 года проведёт аукцион с начальной ценой 467 880 рублей для «оказания услуг по организации общественного питания и обслуживанию торжественного мероприятия — приёма губернатора Камчатского края, посвящённого подведению итогов 2019 года». Мероприятие, оплачиваемое из краевого бюджета, должно пройти в формате фуршета 21 декабря 2019 года с 18:00 до 21:00. В нём участвуют 510 человек. В меню — канапе с лососем, эклеры, пирожные и прочие блюда. Концертная программа, вероятно, будет заказана отдельным тендером.

10:42 Роскошные банкеты чиновников за счёт бюджета выглядят как пир во время чумы. Чиновничьи аппетиты нужно умерить, считает омский общественный деятель Татьяна Садилина. Читайте также: «Пир во время чумы»: о банкетах чиновников за счёт народа

10:48 Бокалы. Дарья Антонова ИА REGNUM

11:26 До 31 декабря 2019 года за счёт бюджета Ненецкого автономного округа ООО «Стелла Поларе» (ресторанный бизнес) должно организовать ужин или аналогичное мероприятие на 150 человек за 585 тыс. рублей. Заказчик — казённое учреждение «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа». В зале должен быть «местный региональный и ненецкий колорит» и обслуживающий персонал в униформе. В меню среди прочего — строганина из белой и красной рыбы, сёмга слабой соли, разнообразные сеты и салаты, карпаччо, различные шашлыки, в том числе из сёмги, оленьей вырезки.

11:26 Дума Нижневартовска (Югра) за счёт бюджета города планирует провести торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 25-летия Думы. Мероприятие проведут также в дни новогодних корпоративов — 21 декабря 2019 года. Его за 227 267,2 рубля организует муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь». Праздновать дату планируют концертом и фуршетом на 230 человек. Озвученная сумма из бюджета будет потрачена фактически за три часа — именно столько продлится торжество.

11:29 Между тем стоимость продуктов для салата оливье — главного новогоднего угощения жителей России — увеличилась на 4,6%. По данным Росстата, для приготовления порции салата на семью из четырёх человек необходимо как минимум 340 рублей (в 2018 году стоимость ингредиентов составляла 325 рублей). Набор продуктов для приготовления 12 порций оливье обойдется в 1,02 тыс. рублей. Читайте также: Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

12:01 В Татарии год назад традиционный новогодний салат оливье обходился в 382 рубля, а в 2017 году — в 373 рубля. В текущем году индекс оливье в республике пока не подводили.

12:13 Салат оливье. Иван Шилов ИА REGNUM

12:16 Интересна ситуация и в государственных предприятиях. К примеру, ФГУП «Космическая связь», подведомственное Россвязи, на торжества, посвящённые празднованию Нового года, в которых примут участие 400 человек, планируют потратить 4,969 млн рублей. При этом в концертной программе организатор хочет увидеть артистов формата Ёлки, групп «Браво», «Несчастный случай», выпускников шоу «Голос», «Народный артист», «Фабрика». Торжество в государственном предприятии обосновали необходимостью «сплочения коллектива, вовлечения сотрудников в корпоративную жизнь компании, командообразования, нисходящей коммуникацией в неформальной обстановке от руководства к персоналу».

12:49 Правительство Санкт-Петербурга проведет новогодний прием для глав субъектов Федерации с блюдами «петербургской кухни». На него пригласят 152 человека, прием продлится не менее трех часов. Особо оговаривается, что гости не должны идти от стоянки автомобилей до дверей больше 20 метров. Читайте подробнее: Смольный попотчует глав регионов «петербургской кухней» к Новому году

13:07 «Мясной тортик» на новогодней ярмарке товаров местных производителей в Камчатском крае в 2018 году. kamgov.ru

13:39 Напомним, в 2018 году мэр Якутска Сардана Авксентьева отменила два банкета с изысканными блюдами, на которые из бюджета города планировалось потратить порядка 1,1 млн рублей. В меню были салаты «Индигирка» (готовится из северной рыбы — чира, муксуна, нерки, пеляди, омуля) и «Северный» (из языка), строганина, жареные караси, якутское национальное блюдо саламаат, блины, жареный муксун, фаршированный чир, отварное мясо жеребятины на шпажке, люля-кебаб и шашлык из жеребятины, стейк из форели, суп из языка, пирожки с печенью, блины, фрукты, брусничный морс, кумыс и многое другое.

13:55 Предприниматели в Чебоксарах украшают свои магазины к Новому году. gcheb.cap.ru

13:58 Одним из самых опасных блюд новогоднего стола для некоторых категорий людей назвала популярный в России салат «Селёдка под шубой» врач-диетолог Елена Соломатина. Подробности: Для кого опасна селёдка под шубой и чем её заменить, пояснила врач-диетолог

14:06 «Новый год буду встречать дома. Соберу всю свою семью и буду слушать поздравление президента России, так же как 99% населения России», — заявил 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире. Об этом: Медведев рассказал, как будет встречать Новый год

14:32 Рыба и красная икра. kamgov.ru

15:38 В Петербурге в преддверии Нового года изъяли из оборота около 4,5 тонн красной икры. Крупная партия некачественной и опасной продукции была обнаружена Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на двух складских помещениях, в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Как установлено, икра лососевых пород рыб поступила из Петропавловска-Камчатского. Ветеринарно-сопроводительные документы на товар, а также маркировка на таре с продукцией отсутствовали, производитель икры не был установлен. Изъятую икру уничтожили путем сжигания.

15:40 Изъятая партия красной икры. Фото: ursn.spb.ru

16:31 А вот в Ставропольском крае решают, делать ли выходным днем 31 декабря. Глава Ставрополья запустил голосование. Решение будет принято, если его одобрит краевой парламент.

17:22 Осенняя сессия Госдумы седьмого созыва завершится уже 18 декабря. После этого некоторых ждут интересные новогодние каникулы.

17:49 Муниципалитет «Финляндский округ» в Санкт-Петербурге решил заказать для местных жителей представление — новогоднюю сказку — почти за 2 млн рублей. Подробности в материале: «Финляндский округ» Петербурга готовит новогоднюю сказку для жителей

18:18 31 декабря 2019 года на территории Республики Крым объявлено выходным днём, однако жителям Крыма придётся поработать в субботу, 28 декабря. Соответствующий указ 5 декабря подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом подробнее: 31 декабря в Крыму объявили выходным днём

19:23 И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 6 декабря обещает рассказать, какие сюрпризы готовит погода для москвичей на Новый год.

19:55 Пока в Москве задержится влажная и ветреная погода. 05.12.2019 . meteoinfo.ru

20:11 И в Самарской области могут сделать 31 декабря выходным днем. Глава региона Дмитрий Азаров обсудит с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами такую идею.

21:22 С 14 декабря жителей и гостей Тулы будет развлекать тигролев. Уникальное животное будет работать на манеже цирка в течение всех зимних каникул, пишет тульская областная газета «Молодой коммунар».