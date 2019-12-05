Тюнеры предложили три версии пакета для Chevrolet Corvette
Вашингтон, 5 декабря, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Американские тюнеры из ателье Hennessey Performance предложили для среднемоторного Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения три версии пакета для увеличения мощности авто. Об этом сообщается в журнале auto.ru.
Пока суперкар не поступил в продажу, однако рендеры будущих тюнинг-пакетов уже появились в сети. Hennessey Performance создает для нового Corvette три версии увеличения мощности.
В основной пакет войдут улучшенная система выхлопных газов из нержавеющей стали, иные карбоновые элементы для аэродинамического обвеса, регулируемая подвеска и модернизированные тормозные диски.
Во втором пакете на мотор V8 мощностью 710 л. с. объёмом 6,2 л американские тюнеры хотят установить компрессор.
В третьем пакете предполагается установка вместо механического нагнетателя двух турбин. Здесь мощность увеличится до 1216 «лошадей».
На данный момент ателье Hennessey получило более 250 заказов на доработку нового Chevrolet Corvette Stingray.
Ранее в компании Chevrolet заявили, что в новом Corvette установлена дополнительная защита бортовой электроники. Эта защитная система не позволяет вмешиваться в работу электроники и модифицировать суперкар.
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