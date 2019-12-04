Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Силами волонтеров в нескольких регионах России выявлены и нанесены на интерактивную карту более 3200 населенных пунктов, уничтоженных нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM рассказали 4 декабря организаторы проекта «Живая память».

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Проект зародился в Ленинградской области, на территории которой в годы войны было частично или полностью разрушено более трех тысяч деревень. Затем он объединил государственные архивы 16 регионов России с усилиями гражданских активистов, историков, краеведов, музейных работников и других неравнодушных граждан

В рамках проекта «Живая память» происходит сбор всевозможной архивной информации об уничтоженных во время войны населенных пунктах, с последующим нанесением их местоположения на карту, с указанием всех полученных сведений о судьбе погибших деревень, посёлков и сёл.

Как рассказали инициаторы проекта, в Ленинградской области всё начиналось со скромной таблицы в Excel, в которую активисты заносили собранные сведения обо всех уничтоженных врагом населенных пунктах региона.

В Ленобласти учреждена специальная дата — День памяти сожженных деревень. Мемориальная дата приходится на 29 октября. В этот день в 1943 году нацистами была уничтожена деревня Большое Заречье на территории Калитинского сельского поселения Волосовского района. Несколько человек были расстреляны на месте «за связи с партизанами», остальных согнали в один из домов соседней деревни Глумицы и сожгли заживо. В тот день погибли 66 человек, в том числе 19 детей. После войны деревня Большое Заречье не восстанавливалась.

Вскоре деятельность активистов из Ленобласти получила поддержку Фонда президентских грантов, и проект начал распространяться по всей стране. К нему подключились Псковская, Новгородская, Тверская, Воронежская, Белгородская, Смоленская, Брянская области, Краснодарский край и другие регионы, побывавшие под полной или частичной оккупацией в годы войны.

На средства Фонда президентских грантов была создана онлайн-платформа, куда каждый человек может добавить имеющуюся у него информацию о каком-либо уничтоженном в войну населенном пункте. Эта информация проверяется и дополняется. В каждом регионе проект ведут несколько кураторов, но основная работа по составлению базы данных выполняется добровольцами.

Председатель правления Фонда «Наша память» Ольга Баранова «Работа с волонтерами дала нам потрясающий результат. Из более чем 3000 объектов, около 500 были добавлены по результатам проведения квеста «Найди деревню», когда школьники самостоятельно искали и добавляли в архив информацию об уничтоженных деревнях в своих регионах. В числе добровольцев проекта сегодня значатся также представители движения «Волонтеры Победы» и участники Поискового движения России.

Проект «Живая память» показал, что объединяя усилия всех заинтересованных сторон — местных жителей, учёных, добровольцев, — подключая НКО и привлекая поддержку государства, удается создать уникальный исторический цифровой архив и сохранить таким образом историю для потомков».

Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.