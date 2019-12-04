Людиново, Калужская область, 4 декабря, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Церемония открытия строительства фабрики по производству современных обоев DECO GROUP состоялась 4 декабря на территории людиновской площадки Особой экономической зоны «Калуга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Arrko.ru Под Калугой начали строительство фабрики по производству обоев

Производственная мощность будущего калужского предприятия составляет более трёх миллионов рулонов обоев в год. Спектр выпускаемой продукции DECO GROUP позволит обеспечить импортозамещение на российском рынке и увеличить экспорт. Общий объем инвестиций в новое производство составляет порядка 1,41 млрд рублей. Количество новых рабочих мест — 59.

Напомним, ОЭЗ «Калуга» — это две площадки общей площадью 1042 га в Людиновском и Боровском районах, где открыты производства 16 резидентов. На территории особой экономической зоны «Калуга» действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.