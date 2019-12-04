Рыбинск, Ярославская область, 4 декабря, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Организаторы квеста предстали перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к тяжкому вреду здоровью несовершеннолетней жительницы Рыбинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM происшествие случилось 16 января 2019 года в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» города Рыбинск Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

«По данным следствия, обвиняемые организовали в арендованном ими помещении деятельность по оказанию развлекательных услуг в виде проведения игрового мероприятия со сценарием для участников в количестве 6 человек, в том числе 17-летней девушки, в ходе которого, не предупредив участников указанного мероприятия и не обеспечив надлежащую систему ограждения и защиты, использовали петарды для фейерверка на окончательном этапе игры. При проведении игрового мероприятия, несовершеннолетней потерпевшей в результате попадания петарды в область лица была причинена тяжелая травма глаза», — пояснили корреспондентуИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Помимо обвинения в уголовном преступлении Рыбинский городской суд рассмотрит гражданский иск стороны потерпевшей на выплату компенсации морального вреда. Пока же суд дополнительно обозначил меру пресечения для обвиняемых — один на время процесса будет находиться под домашних арестом, второй — под подпиской о невыезде.