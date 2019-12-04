Саммит НАТО: евроатлантической безопасности угрожает «агрессивная Россия»
Лондон, 4 декабря, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжит отвечать на появление у России новых ракет средней дальности, заявлено в декларации по итогам встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, принятой 4 декабря.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Во всём виноваты русские
В документе Россия объявлена разрушителем договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и создателем угрозы для существующей системы евроатлантической безопасности.
«Агрессивные действия России угрожают евроатлантической безопасности», — указано в тексте документа.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года США объявили о своём одностороннем выходе из договора по РСМД, обвинив Россию в создании ракет, нарушающих нормы этого договора.
Доказательств этих нарушений Вашингтон до сих пор не представил.