Лондон, 4 декабря, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Североатлантический альянс продолжит отвечать на появление у России новых ракет средней дальности, заявлено в декларации по итогам встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, принятой 4 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

В документе Россия объявлена разрушителем договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и создателем угрозы для существующей системы евроатлантической безопасности.

«Агрессивные действия России угрожают евроатлантической безопасности», — указано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года США объявили о своём одностороннем выходе из договора по РСМД, обвинив Россию в создании ракет, нарушающих нормы этого договора.

Доказательств этих нарушений Вашингтон до сих пор не представил.