Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич проведут 4 декабря переговоры в Сочи. Среди тем для обсуждения — двустороннее сотрудничество, а также региональная и международная проблематики. [[[picture2]]]

Владимир Путин с Александром Вучичем в Сочи. 04.12.2019. kremlin.ru

16:50 Ситуация в Косово стала одной из центральных тем на переговорах президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским лидером в Сочи. «Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов российско-сербского взаимодействия, обменялись мнениями о ситуации на Балканах. Прежде всего, вокруг Косово, по другим актуальным региональным проблемам», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин обсудил с Вучичем ситуацию на Балканах

16:52 Сербия бережно хранит память о подвигах советских воинов, отдавших жизнь за Югославию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Отношения России и Сербии имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу, духовную общность, традиции, поддержку и взаимопомощь. Народы наших стран плечом к плечу сражались в годы Второй мировой войны, вместе боролись с нацизмом. Мы глубоко признательны сербским друзьям за сохранение памяти о подвиге отдавших жизнь за Югославию советских воинов», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин поблагодарил Сербию за сохранение памяти о подвиге советских воинов

16:53 Президент Сербии Александр Вучич примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 Мая 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «В следующем году будет отмечаться важная для всех нас дата — 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве. Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», — заявил Путин. Читайте подробнее: Вучич принял предложение Путина приехать на 9 Мая в Москву

16:53 Россия и Сербия достигли высокого уровня стратегических взаимоотношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «По всем направлениям сотрудничество России и Сербии носит характер подлинного стратегического партнёрства. Поддерживается интенсивный, насыщенный политический диалог. Мы с президентом Сербии находимся в постоянном тесном контакте», — заявил Путин. Об этом: Путин: отношения РФ и Сербии носят характер стратегического партнёрства

16:55 Российско-сербское экономическое взаимодействие динамично развивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. К 2018 году двухсторонняя торговля составила 2,5 млрд долларов. В январе—сентябре взаимный товарооборот вырос ещё на 9,5%. Российские капиталовложения превысили 4 млрд долларов. В числе крупнейших инвесторов — наша энергетическая корпорация «Газпром-Нефть», которая вложила в дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» около 3 млрд долларов и до 2025 года намерена инвестировать ещё 1,4 млрд долларов», — заявил Путин. Читайте также: Путин рассказал о российских инвестициях в Сербии

16:59 Объём экспорта газа в Сербию из России достиг в 2018 году отметки в 2,5 млрд кубических метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Россия является ведущим поставщиком газа в Сербию. Объём экспорта газового топлива сербским потребителям в прошлом году превысил 2,5 млрд кубических метров. Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода «Турецкий поток» в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели», — заявил Путин. Читайте также: Сербия вскоре завершит укладку труб по проекту «Турецкий поток» — Путин

17:13 РЖД принимает активное участие в модернизации транспортного сообщения Сербии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Компании из России оказывают содействие в развитии транспортной инфраструктуры в Сербии, в частности, при участии РЖД ведётся модернизация сербских железных дорог, создаются современные диспетчерские центры, которые позволят существенно повысить скорость и эффективность перевозок», — заявил Путин. Об этом: Путин рассказал о помощи РЖД в развитии сербских железных дорог

17:17 Россия готова наладить сотрудничество с Сербией по обновлению авиапарка и созданию регионального центра технического обслуживания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка Сербского национального перевозчика Air Serbia. При этом готовы не только поставлять самолёты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники», — заявил Путин. Читайте также: Россия поможет обновить авиапарк Сербии — Путин

17:25 Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы ценят Путина больше всех остальных российских лидеров. «Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал», — сказал Вучич.

17:33 Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии. Компании российского ВПК не только поставляют сербским партнёрам современное вооружение, но и наладили тесную производственную кооперацию», — заявил Путин. Представители вооружённых сил Сербии на ежегодной основе участвуют в международных армейских играх России, совместных учениях, конференциях по вопросам безопасности. Читайте также: РФ поддерживает приверженность Сербии военному нейтралитету — Путин

17:41 Позиция России по Косово остаётся неизменной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи. «Что касается ситуации вокруг Косово, то наша позиция остаётся неизменной. Основой для урегулирования должна оставаться резолюция 12−44 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса», — заявил Путин. «Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии», — указал президент. Об этом: Путин пояснил позицию России по вопросу Косово

17:42 Российская Федерация найдет другие возможности реализации продолжения газопровода «Турецкий поток» в том случае, если Болгария не захочет в этом проекте участвовать. Читайте подробнее: Россия найдет способ продлить «Турецкий поток» в обход Болгарии — Путин

17:48 Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину. «Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведём сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, возможные условия, которые нам предлагают украинские транзитёры, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал Путин.

17:49 Владимир Путин анонсировал передачу Сербии 166-го листа древнейшей сербской рукописи — Мирославова Евангелия. На сегодняшний день данная религиозная ценность хранится в России.

17:52 Сербия благодарна России за помощь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи. «Я благодарен президенту Путину за его личный вклад, чтобы наши отношения были очень хорошими, благодарен ему за всё, что он делал для Сербии в прошлом. Мы в Сербии ценим больше Путина, чем предшествующих лидеров, и пусть русские за нас на это не сердятся», — заявил Вучич. «Мы считаем, что если бы в 1999 году был Путин в России, нас никто бы бомбить не стал», — подчеркнул он. Читайте также: «Если бы Путин был в 1999 году, нас бы никто бомбить не стал» — Вучич

17:56 Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос в качестве театра военных действий и уже планируют боевые операции в космическом пространстве. «Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий», — сказал глава государства.

18:06 Сербия будет надёжно обеспечена газом вне зависимости от отношений России и Украины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи. «Я должен успокоить людей в Сербии, что я получил уверения от президента Российской Федерации, господина Путина и от господина Миллера, что мы всегда сможем покупать дополнительные количества газа с территории других стран и что первый-второй квартал следующего года, в общем, мы можем встретить с определённой уверенностью, независимо от того, как будут развиваться переговоры России с Украиной», — заявил Вучич. Подробности в материале: Вучич поблагодарил Путина за урегулирование газового вопроса

18:12 Сербия будет поддерживать тесные дружественные отношения с Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в Сочи. «Сербия находится на европейском пути, но Сербия подписала и торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом. И несмотря на то, что Сербия (находится) на европейском пути, мы не делаем и не будем снижать объём сотрудничества, не будем становиться меньшими друзьями с Россией», — заявил Вучич. «Более того, мы никому не позволим вмешиваться в наши отношения с Российской Федерацией. Мы нашу дружбу будем беречь, культивировать. Нашу близость мы будем защищать, наше братство мы будет взращивать и дальше. Никто не может этого у нас отнять, несмотря на все попытки», — подчеркнул он. Подробности в материале: Вучич: Сербия всегда будет защищать свою дружбу с Россией

18:39 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России существенно выросли возможности системы предупреждения о ракетном нападении. Подробности в материале: Путин: Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении

18:47 Президент Сербии Александр Вучич подарил Владимиру Путину икону XIX века. Об этом говорится в подписи к фотографии, размещённой в официальном Instagram-аккаунте сербского лидера. «Президент Вучич подарил президенту Путину икону «Преображение Господне» XIX века. Президент Путин подарил президенту Вучичу оригинальное ружье Милана I Обреновича, которое было куплено на аукционе», — говорится в сообщении.

18:55 Россия последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса, но вынуждена реагировать на деятельность США в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее:Путин: Россия против милитаризации космоса, но будет отвечать на шаги США

20:14 Подарок президента РФ Владимира Путина президенту Сербии Александру Вучичу. https://twitter.com/avucic/status/1202229883209998336

20:24 На пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров. С президентом Республики Сербия Александром Вучичем. 04.12.2019 г. Фото: kremlin.ru