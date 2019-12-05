Война: Красная армия начала контрнаступление под Москвой. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг
Москва, 5 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 декабря: Красная армия начала контрнаступление под Москвой.
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5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, которое включало в себя пять наступательных операций: Клинско-Солнечногорскую, Калининскую, Тульскую, Елецкую и Калужскую.
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