Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг

Москва, 5 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 декабря: Красная армия начала контрнаступление под Москвой.

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5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, которое включало в себя пять наступательных операций: Клинско-Солнечногорскую, Калининскую, Тульскую, Елецкую и Калужскую.

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