Москва, 7 декабря, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Сообщение о том, что ВМФ России в скором времени примет на вооружение противокорабельные гиперзвуковые ракеты 3M22 «Циркон», вызвало комментарии в западных СМИ, тон которых близок к паническому. Почему ракета «Циркон» с лихвой перекрывает все возможности по ее перехвату имеющимися на сегодняшний день в распоряжении США системами ПВО, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Mil.ru Пуск ракеты

Разбирая достоинства новой российской ракеты, западные эксперты подчеркивают, что ее характеристики создают серьезные проблемы для перехвата даже широко разрекламированными системами вроде ПРО Aegis. И дело тут не только в огромной скорости в 8−9 скоростей звука, с которыми летят «Цирконы». Американские военные издания указывают, что для обеспечения радиолокационной малозаметности «Циркон» может создать плазменный стелс-щит, а перемещаясь с крейсерской скоростью, гиперзвуковой «Циркон» может покрыть расстояние в 1000 км за 5−6 минут.

Отреагировать на такой прыжок неспособна ни одна система защиты, которая используется американским надводным флотом, а значит, авианосная ударная группировка из стального кулака превращается в беспомощную малоподвижную мишень. А с учетом того, что «Циркон» может поражать и наземные цели, размещение его на кораблях российского Тихоокеанского флота может существенно «поправить» баланс сил в этом регионе в пользу России.

Читайте статью Владимира Васильева «Гиперзвуковая ракета «Циркон» рушит морское господство Запада».