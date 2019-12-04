Краснодар, 4 декабря, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Южные регионы России и Кубань встретили первый в этом году снег, сопровождаемый туманами и гололедом. Погодное явление стало причиной транспортных проблем не только в Краснодаре, но и центральной части области.

Krasnodarmedia.su Кубань завалило первым снегом: на улицах спецтехника

По сообщениям новостного портала evo-rus.com, снижение температуры и внезапный снегопад парализовали дороги не только в мегаполисе. Первыми под удар попали перевалы и трассы в районе Белореченска, а также участки дороги между Горячим Ключом и Джубгой. В данный момент сложная обстановка наблюдается на севере области.

Уже ночью 3 и утром 4 декабря на улицах областного центра начала работу спецтехника. Усложняет оперативное решение проблемы колебание температуры, которая после ночного «минуса» добралась до 4 градусов тепла днем.

МЧС области находятся в состоянии повышенной готовности. В ведомстве уже предупредили водителей о сложившейся ситуации и напомнили об опасности гололедицы и налипания мокрого снега. В горах на высотах выше 2500 метров есть риск схода лавин.

По данным метеорологов, определенную опасность будут вызывать сильные порывы ветра (до 18−20 метров в секунду), мокрый снег, гололед и обильные осадки в некоторых районах области.

По сообщениям синоптиков, нынешний снегопад не является природным феноменом и вписывается в синоптическую картину декабря. Уже в ближайшее время следует ожидать снижения температуры до 10 градусов ниже нуля.