Ярославль, 4 декабря, 2019, 15:43 — ИА Регнум. 5 декабря исполняется год со дня избрания Владимира Волкова на пост мэра Ярославля. Уже второй раз градоначальника выбирали не жители, а депутаты муниципалитета. Корреспондент ИА REGNUM связался с народными избранниками и спросил, не разочаровались ли они в своем выборе.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Стоит сказать, что не все депутаты согласились давать оценку. Некоторые просили не публиковать их мнения, опасаясь проблем в депутатской работе или профессиональной деятельности. Интересно, что даже при различии политических позиций и степени лояльности к действующей власти, собеседники ИА REGNUM выделяли общие тенденции в работе Владимира Волкова.

«Депутаты не ошиблись в выборе. Он был сделан на основании представленных кандидатур. Владимир Михайлович начал работать в сложный год. Есть проблемы с бюджетом, кадровый вопрос решен не до конца. Первый год всегда сложный, в какой бы сфере человек ни работал. Мы видим, что мэр старается работать. Город активно вошел в национальные проекты: строятся детские сады, ясли, начинается строительство школы, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые начали строить, а не только ремонтировать» — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов («Единая Россия»).

«Человек спокойный, харизматичный, о городе беспокоится. Конечно, с маленького поселения переходить на большой город непросто. Есть проблемы с бюджетом. Город только на 30% обеспечивает себя доходами. Это не то, что при Волончунасе, когда город распоряжался огромными средствами. Сейчас условия гораздо сложнее. Отмечу, что за прошедший год дороги стали лучше, хотя основу этого заложил еще Слепцов. Из недостатков отмечу ямочный ремонт. Сейчас мэр принял верное решение создать собственную структуру, чтобы избежать конкурсов. Также новому мэру нужно укреплять команду. Мне, например, нравился Михаил Кузнецов. Нельзя требовать от людей больше, чем они могут. В целом работу Владимира Волкова оцениваю позитивно. Мэр не перчатки, менять каждый день не надо», — сказал председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Дегтярев.

Стоит сказать, что несколько собеседников ИА REGNUM не смогли сходу назвать конкретное достижение Владимира Волкова, вспоминая позитивные моменты лишь по ходу беседы. Например, никто не назвал закупку новых автобусов в «ПАТП-1», о чем много говорила мэрия. Но почти все отмечали проблемы с кадрами.

«Отторжения большого его кандидатуры не вижу, категорического невосприятия нет. С какими-то шагами я согласен, с какими-то нет. Позитивное качество — это открытость. Он активно встречается с людьми, в том числе во дворах, это позволяет получить обратную связь. Негативное — это перетряхивание нашего ярославского административного аппарата. Местные чиновники все-таки больше знают местную специфику, лучше понимают проблемы, в отличие от варягов, — сказал депутат Владимир Молодкин («Единая Россия»).

Отмечали собеседники и тот факт, что у мэра сегодня крайне мало пространства для маневра. Он делает то, что может делать.

«Наибольшие проблемы — это проблемы бюджета. Человек работает в рамках тех возможностей, которые есть. Оцениваю на твердую четверку. Знаю, как приходится работать и наскребать по сусекам деньги, чтобы хоть что-то сделать. В этих условиях работать лучше если и можно, то ненамного. Очень рад, что в моем округе начнется строительство школы на Московском проспекте. Это конкретно Волков сделал. Добавлю ещё, что с Волковым комфортно работать в том плане, что он любую проблему готов решить в ручном управлении. Я лично много раз обращался, даже в ночное время. Всё было решено», — поделился своим мнением депутат Дмитрий Соколов («Единая Россия»).

Депутаты других фракций высказываются несколько жестче, но на те же темы.

«Не знаю, как ответить на этот вопрос. Достижений каких-то не видно. Буксуют аукционы, буксуют сроки сдачи дорог. Город не встал — это уже хорошо. Все покажет эта зима. Прошлой зимой все проблемы списывались на предыдущую команду. У меня в округе я не заметила никаких движений в лучшую сторону. Если при прошлой администрации хоть что-то делалось на Резинотехнике, то сейчас — нет», — сказала депутат Наталия Бобрякова (КПРФ).

«Пока что в этот год ничем хорошим не отметился наш мэр. Его плюс — доступность, открытость. Минусов в работе много. Главное — некачественная уборка улично-дорожной сети, особенно зимой. Большой минус — это команда, кадровая политика. Мэр начал ставить своих людей, которые порой ничего не понимают в работе. Как результат — позднее объявление аукционов на ремонт дорог, задержка сроков сдачи по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Я не понимаю, как уже полгода мэр живет без заместителя по ЖКХ. Первый заместитель, на мой взгляд, должен быть местным, хорошо разбирающимся в городском хозяйстве. Этого тоже нет. Что же касается открытости, то ее сейчас требуют сверху. Даже если все плохо — иди в народ, объясняй, чтобы не было социальной напряженности», — сказал Анатолий Каширин («Справедливая Россия»).

Мэр Ярославля избирается сроком на пять лет. Предшественник Владимира Волкова Владимир Слепцов продержался на этой должности два года.