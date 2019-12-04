Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассчитывает на помощь коллег из Петербурга в решении проблем пограничных территорий на стыке двух регионов. Об этом Дрозденко заявил на пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Г. Кудрово (Ленобласть)

По его словам, проблемы пограничных территорий не делятся на областные и городские. Порядка 120 тысяч человек, проживающих в зоне от Сертолово Всеволожского района до города Новоселье Ломоносовского района области, каждое утро ездят на работу в Петербург. Там же, указал Дрозденко, они платят подоходный налог, создают прибавочную стоимость и налог на прибыль.

«А в Ленобласть они приезжают жить, и мы несем нагрузки по их проживанию. Я никогда не прошу помощи в строительстве детсадов, школ и так далее, но организация транспортного и дорожного сообщения — наша общая проблема, и Петербург в этом больше заинтересован экономически», — сказал Дрозденко.

Также глава Ленобласти напомнил про петербургских дачников, которые не только с весны по лето живут в области, но есть и те, кто проживает на своих участках круглогодично.

«Развязки должны быть софинансированы в соотношении 50/50, как и транспортное обслуживание, и проблемы железнодорожные, метрополитена, это будет справедливо и правильно», — подчеркнул Дрозденко указав, что первый шаг в этом направлении должен сделать Петербург.

Александр Дрозденко заверил, что региональные власти Ленобласти не оставят ни жителей региона, ни петербуржцев без транспортного сообщения, но рассчитывают, что им дадут возможность эти маршруты запускать в тех же конечных точках Петербурга.

«Нам нужно придти к единой системе управления, а не однобоко», — отметил он.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов дал указание усилить переговоры с Ленинградской областью о единой транспортной системе двух регионов.

Напомним, ранее в Ленобласти чиновники возмутились планируемой отменой целого ряда маршрутов на стыке двух регионов в рамках транспортной реформы Северной столицы.

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Комитет по транспорту Петербурга ответил, что смежные с Ленинградской областью межрегиональные маршруты, обслуживаемые по заказу петербургского правительства, с 16 июля 2020 года будут работать в полном объеме.