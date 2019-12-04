Омск, 4 декабря, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Жители Омска в соцсетях обсуждают новогоднюю ёлку, установленную, по информации городских пабликов, в местном детском саду № 241.

Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» Прибитая к потолку ёлка в омском детсаду

Судя по фотографии, появившейся в омских пабликах в соцсетях, ёлку в этом детсаду прибили к потолку.

«Соответствует ли это нормам? Безопасно ли это?» — спрашивает автор фотографии, подписчик паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о закреплённой под потолком ёлке прокомментировали в городском департаменте образования.

«Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла», — приводит портал «Город55» комментарий департамента.

В департаменте также уточнили, что таким образом ель закрепили лишь в одном помещении. Главная ёлка детсада будет установлена стандартным способом.