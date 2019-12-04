Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Петербурге штрафы коммерческим компаниям, скрывшим данные для регионального кадастра отходов, решили сократить. Об этом стало известно на этапе второго чтения соответствующего законопроекта в петербургском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорная свалка

Документ об административной ответственности за ложную или неполную информацию предложил единоросс Александр Тетердинко. По его первоначальной задумке, штрафовать фирмы можно было бы на 400 тыс. рублей, причем закон должен был вступить в силу через 10 дней после подписания губернатором.

Однако на этапе второго чтения автор законопроекта согласился смягчить «драконовские штрафы» для компаний до 100−200 тыс. рублей. Физических лиц будут наказывать на 10−30 тыс. рублей. Кроме того, вступление закона в силу было решено отложить до мая 2020 года.

Необходимость закона Тетердинко объяснил тем, что у комитета по благоустройству до сих пор нет точных данных о том, сколько отходов и каких классов опасности в Петербурге образуется.

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