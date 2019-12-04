Одинцово, Московская область, 4 декабря, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Опубликовано видео ДТП автобуса Гродно — Кострома с грузовым автомобилем, которое произошло вечером 3 декабря на 24-м км Минского шоссе. Об этом 4 декабря сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в автобусе, принадлежащем национальному балету «Кострома», находилось 48 человек. Известно, что артисты возвращались с гастролей по Белоруссии.

Судя по представленной видеозаписи, автобус столкнулся с прицепом грузовика. Авария значительно затруднила проезд по Минскому шоссе. В результате ДТП восемь человек получили ушибы и травмы, двое были госпитализированы.