Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Петербургские депутаты определили признать городские пляжи объектами благоустройства, чтобы за ними легче было следить. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пляж в Петербурге

Авторами документа выступили единороссы Юрий Гладунов, Денис Четырбок и Мария Щербакова. Предполагается, что с изменением статуса городские власти будут обязаны обустраивать пляжи, устанавливать там скамейки, детские площадки и шезлонги.

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Между тем, депутаты также обсудили тот факт, что в Петербурге в последние годы запрещено купаться во всех водоемах на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютно все водные акватории Северной столицы минувшим летом были непригодны для безопасного купания. Это подтвердило Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, которое регулярно проверяет качество воды и состояние пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.