Минск, 4 декабря, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Развитие интеграции по вопросам создания Союзного государства России и Белоруссии должно происходить с соблюдением национальных интересов и на взаимовыгодных основаниях. Об этом 4 декабря заявил председатель Совета Республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

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«Совет Республики делал все от него зависящее, чтобы развитие интеграции осуществлялось с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре (о создании Союзного государства)», — заявил он на закрытии последней сессии парламента нынешнего созыва.

Также Мясникович напомнил, что 1 января 2020 года договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) исполнится пять лет.

«Председательство Белоруссии в ЕАЭС, в органах ЕАЭС в 2020 году должно придать импульс развитию этого регионального объединения. Такая задача поставлена президентом республики Белоруссия», — указал председатель Совета республики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он является сторонником идеи сохранения Евросоюза, и именно поэтому выступает против выхода Британии из состава ЕС (Brexit).