Сеул, 4 декабря, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Фотографии салона KIA Sorento четвёртой генерации появились в сети. Снимки размещены на южнокорейском сайте KCB.

KCB Салон новой KIA Sorento

На снимках можно увидеть руль и переключатель трансмиссии.

Вполне возможно, что мультифункциональный руль кроме стандартных функций позволяет принимать телефонные вызовы. Что касается селектора коробки переключения передач, то он изготовлен в стиле рестайлинговой KIA Optima, что смотрится весьма стильно и удобно в эксплуатации.

В движение авто приводит подключаемый гибридный агрегат. При этом не исключено, что в будущем может появиться версия Sorento на водородных топливных элементах.

Помимо снимков салона, в распоряжении KCB имеются и фото экстерьера авто. Правда его внешний вид скрыт плотной камуфляжной плёнкой. Тем не менее, несмотря на камуфляж удалось рассмотреть решётку радиатора Tiger Nose. Судя по её очертаниям она перенята от модели Kia Telluride.

Сообщается, что на данный момент новая KIA Sorento проходит дорожные тесты.

Премьера четвёртого поколения Sorento пройдёт до конца 2019 года, а авторынке США новинка появится уже в следующем году.

Напомним, в октябре текущего года самым покупаемым кроссовером компании Kia в РФ стал Sportage. За прошедший период автолюбители России купили 2166 единиц Kia Sportage, что на 7% выше прошлогоднего уровня.

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