Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказал сожаление по поводу перехода двух своих заместителей на новые должности, но вместе с тем отметил, что незаменимых людей нет, и сейчас он проводит собеседование и отбор кандидатов на освободившиеся вакансии.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, на ХIХ съезде «Единой России» 23 ноября вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов избран заместителем секретаря Генсовета партии. 27 ноября бывший заместитель губернатора Ленобласти по безопасности Валерий Пикалёв утвержден на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

По словам Александра Дрозденко, в настоящее время Сергей Перминов находится в отпуске и знакомится с новыми должностными обязанностями в Москве. Поначалу глава Ленобласти надеялся, что тому удастся совмещать две работы, но вторая будет требовать постоянного присутствия в Москве, из-за чего это становится невозможным.

«Понимаю, что придёт время, что мы должны найти ему замену. Перминов — серьезная потеря», — признал Дрозденко.

Что касается Валерия Пикалёва, то и его уход расстраивает главу региона, поскольку при его работе удалось реализовать ряд крупных и важных для региона направлений, в том числе и «мусорную» реформу.

«Мы понимаем, что незаменимых людей нет. Уже по каждой должности есть резервы, которые я отсматриваю, уже провёл несколько собеседований», — отметил он.

Также Александр Дрозденко заметил, что он испытывает внутреннюю гордость от того, что члены правительственной команды Ленобласти пользуются спросом и находятся в президентском резерве.

«Например, (Дмитрий) Ялов * также там находится. Каждый из нас может поменять место работы, если на то будет воля и решение президента РФ», — резюмировал губернатор.

* Дмитрий Ялов — заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.