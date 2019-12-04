Ярославль, 4 декабря, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области с 6 по 8 декабря 2019 года пройдет второй волонтерский зимний лагерь в селе Дёгтево Ярославского района, где идет подготовка к консервации храма Корсунской иконы Божией Матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Yareparhia.ru Храм в Дёгтево

Церковь была построена в начале XIX века и сейчас находится в руинированном состоянии. Во время первого выезда в рамках лагеря с 22 по 24 ноября 2019 года волонтеры спилили деревья в трапезной части храма и освободили ее от поросли, частично разобрали и исследовали для дальнейшего разбора деревянные конструкции в центральной части храма.

Сейчас предстоит продолжить расчищать центральную часть храма для его подготовки к консервации, которая предшествует реставрационным работам. Волонтеров также ждут мастер-классы и экскурсии.

Лагерь организован благотворительным фондом «Белый ирис» при поддержке Роскультпроекта в рамках государственной программы «Волонтеры культуры».