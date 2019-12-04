Санкт-Петербург, 4 декабря, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал журналистам о самом страшном кошмаре, который ему снился за последнее время, передает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Дрозденко

По словам губернатора, работа главы региона очень тяжелая эмоционально, поэтому обычно он поздно приходит домой, «падает на подушку» и просыпается по звонку будильника, не помня, что ему снилось. Однако ночные кошмары приходят на второй-третий день короткого отпуска.

«Начинает сниться, что я куда-то не успеваю, или что-то случилось, а я нахожусь далеко и не успеваю доехать», — рассказал Дрозденко.

Вместе с кошмарами в течение отпуска губернатор Ленобласти во сне вскрикивает, вздрагивает и спит очень беспокойно.

«Считаю, что профессия губернатора тесно связана с эмоциями и, если мы перестанем реагировать на проблемы людей, надо уходить из профессии», — резюмировал он.

Напомним, Дрозденко сообщил, что хочет вновь баллотироваться на пост главы региона в сентябре 2020 года, если это позволят избиратели и президент РФ.