В Саратове утром 4 декабря рейсовый автобус №6 на улице Орджоникидзе врезался в столб. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако по обновленной информации, травмы получили 15 человек. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
11:47

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.

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11:51

По уточнённым данным, в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Саратове, пострадали 11 человек. Так, по информации начальника областной службы спасения Юрия Юрина, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

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11:54

По обновленным данным ГИБДД по Саратовской области, в аварии с автобусом в Саратове пострадали 15 человек. По словам представителя регионального ГИБДД, по предварительной информации, 38-летнй водитель автобуса не справился с управлением.

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11:55

Авария произошла после сильного снегопада, который пришел в Саратовскую область накануне. Город чистят от снега в круглосуточном режиме.

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11:59

В числе пострадавших и 38-летний водитель автобуса, который, по предварительной версии, не справился с управлением. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, разыскивая записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, сообщает «Взгляд-инфо».

12:12

На месте аварии автобуса в Саратове. Скриншот из социальной сети vk.com64saratov

12:19

В середине октября 2019 года троллейбус врезался в опору освещения в Чебоксарах. В результате пострадали 26 человек, из них семеро несовершеннолетних. Авария произошла на проспекте Тракторостроителей.

По данным ГИБДД Чувашии, водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение.

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12:30

По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, медицинская сортировка 15 пострадавших на месте происшествия производилась лично директором центра медицины катастроф, рассказал он порталу chpsaratov. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу и первую городскую клиническую больницу.

«Детей нет, тяжелых нет», — заключил Юрин.

13:04

На месте аварии. sarnovosti.ru

13:10

В течение 2018 года на территории Саратовской области произошло 3 174 дорожных аварии, в которых погибли 321 человек, были ранены 4 202 человека. По сравнению с предыдущим годом рост числа автомобильных аварий составил 1,1%.

13:29

Окончательное число пострадавших в аварии автобуса в Саратове составило 15 человек. Пассажиры получили ранения легкой и средней степени тяжести. В настоящее время наиболее серьезно пострадавших осматривают медики областной КБ и первой городской КБ. В случае необходимости пострадавших оставят на лечение в стационарах.

13:50

На месте аварии. sarnovosti.ru

14:34

По факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в аварии пострадали 20 человек, 15 из которых госпитализированы в лечебные учреждения Саратова.

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14:46

В салоне автобуса, врезавшегося в столб. sarnovosti.ru