В Саратове утром 4 декабря рейсовый автобус №6 на улице Орджоникидзе врезался в столб. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако по обновленной информации, травмы получили 15 человек. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

11:47 Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова. Читайте также: Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

11:51 По уточнённым данным, в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Саратове, пострадали 11 человек. Так, по информации начальника областной службы спасения Юрия Юрина, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Читайте также: Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове возросло до 11

11:54 По обновленным данным ГИБДД по Саратовской области, в аварии с автобусом в Саратове пострадали 15 человек. По словам представителя регионального ГИБДД, по предварительной информации, 38-летнй водитель автобуса не справился с управлением. Читайте также: Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове увеличилось до 15 человек

11:55 Авария произошла после сильного снегопада, который пришел в Саратовскую область накануне. Город чистят от снега в круглосуточном режиме. Читайте также: Последствия снегопада устраняют в Саратове

11:59 В числе пострадавших и 38-летний водитель автобуса, который, по предварительной версии, не справился с управлением. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, разыскивая записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, сообщает «Взгляд-инфо».

12:12 На месте аварии автобуса в Саратове. Скриншот из социальной сети vk.com64saratov

12:19 В середине октября 2019 года троллейбус врезался в опору освещения в Чебоксарах. В результате пострадали 26 человек, из них семеро несовершеннолетних. Авария произошла на проспекте Тракторостроителей. По данным ГИБДД Чувашии, водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение. Читайте также: В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, много пострадавших — трансляция

12:30 По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, медицинская сортировка 15 пострадавших на месте происшествия производилась лично директором центра медицины катастроф, рассказал он порталу chpsaratov. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу и первую городскую клиническую больницу. «Детей нет, тяжелых нет», — заключил Юрин.

13:04 На месте аварии. sarnovosti.ru

13:10 В течение 2018 года на территории Саратовской области произошло 3 174 дорожных аварии, в которых погибли 321 человек, были ранены 4 202 человека. По сравнению с предыдущим годом рост числа автомобильных аварий составил 1,1%.

13:29 Окончательное число пострадавших в аварии автобуса в Саратове составило 15 человек. Пассажиры получили ранения легкой и средней степени тяжести. В настоящее время наиболее серьезно пострадавших осматривают медики областной КБ и первой городской КБ. В случае необходимости пострадавших оставят на лечение в стационарах.

13:50 На месте аварии. sarnovosti.ru

14:34 По факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в аварии пострадали 20 человек, 15 из которых госпитализированы в лечебные учреждения Саратова. Читайте также: Следствие проводит проверку по факту ДТП с 15 пострадавшими в Саратове