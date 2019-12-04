Берлин, 4 декабря, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Перед официальной премьерой в рамках автошоу в Бельгии компания Opel анонсировала премьеру обновлённой Insignia 2020 модельного года. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

CarsWeek Insignia 2020 модельного года

Мотор-шоу, где будет представлена новинка, пройдёт в Брюсселе в 2020 году с 10 по 19 января.

Специалисты Opel готовили рестайлинговую модель два года. В результате автомобиль получил изменённую решётку радиатора и улучшенный головной свет. Кроме того, машина оснащена широким центральным воздухозаборником с вертикальными отверстиями. Также модель выделяется круглыми противотуманными фарами.

Сзади у авто установлен модернизированный бампер. В него вмонтировали новые двойные патрубки системы выхлопа.

Также стоит отметить, что каждый блок фары включает в себя 84 светодиода. До обновления в фарах было 32 светодиода. Это дает возможность более эффективно освещать обочины, не ослепляя встречных автомобилистов.

В салоне новинки появится новый развлекательный мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов.

Напомним, в начале ноября компания Opel сертифицировала в РФ две модели: Zafira Life и Vivaro. Согласно информации из открытой базы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, модель Zafira Life представляет собой аналог Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, а модель Vivaro создана на основе Jumpy и Expert.

Читайте также: В России упали продажи подержанных автомобилей Opel