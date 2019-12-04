Ярославль, 4 декабря, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В 2019 — 2020 годах в Ярославской области в шести населенных пунктах построят, реконструируют и модернизируют очистные сооружения канализации в рамках нацпроекта «Экология». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Очистные сооружения

По программе нацпроекта «Оздоровление Волги» очистные сооружения будут построены в городе Тутаеве, в поселке Октябрь Некоузского района. В Красном Профинтерне планируется реконструкция. Работы на этих объектах должны завершится в 2020 году. Работы запланированы также в поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района. Аукционы по выбору подрядчиков состоялись. Идет выбор подрядчика для строительства очистных в Большом Селе. Общая стоимость шести проектов — около 730 миллионов рублей.

Главная задача, которая поставлена губернатором Дмитрием Мироновым, — улучшение экологической обстановки в регионе. Все мероприятия направлены на уменьшение сброса неочищенных стоков в Волгу и повышение качества питьевой воды, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Разработанная проектно-сметная документация проходила согласования на уровне нескольких министерств и ведомств. Далеко не всем регионам удалось ее защитить. Мы смогли это сделать, подтвердив федеральное финансирование на 2019 год.

В результате запланированных работ качество услуг водоотведения только в поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района улучшится для более чем пяти тысяч жителей. Здесь также появится возможность подключения новых абонентов.

Как сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов, из-за длительной процедуры согласования документации на федеральном уровне часть средств по программе «Оздоровление Волги» была перераспределена на следующий год. Однако это не повлияет на сами работы, так как программа рассчитана на несколько лет.

По программе «Чистая вода» (также входит в нацпроект «Экология» началось строительство новой станции водоподготовки в селе Купанском под Переславлем. В 2020 году планируется создать станцию водоочистки (обезжелезивания) в поселке Красные Ткачи Ярославского района.