Ярославль, 4 декабря, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Только с четвертой попытки в Ярославле смогли найти подрядчика для строительства новой школы в микрорайоне «Сокол» по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Эскиз школы в Ярославле

Дважды на аукцион никто не заявлялся, в третий раз заявилась компания из Коломны, затем уклонившаяся от заключения контракта. Последний аукцион состоялся в ноябре. Единственным его участником стало ярославское ООО «Ведич». Заявка признана соответствующей требованиям, по данным портала госзакупок, контракт на строительство заключен по максимальной цене.

«Ведич» — известный ярославский застройщик, входящий в группу компаний «Медик». В 2017 году региональное правительство сообщало о том, что компания занималась достройкой проблемных домов. В 2019 году «Ведич» спонсировал выпуск газеты «Наш Ярославль», посвященной работе мэра Ярославля Владимира Волкова.