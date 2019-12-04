В Одинцовском горокруге в ночь на 4 декабря произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. На данный момент известно, что автобус перевозил артистов балета и следовал по маршруту из белорусского Гродно в Кострому. Всего в нём находились 48 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

10:01 Сообщалось, что в Одинцовском горокруге в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса пострадали как минимум семь человек. Столкновение произошло 3 декабря около 23:00 на 24-м км Минского шоссе. Грузовая машина с полуприцепом столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Гродно (Белоруссия) в Кострому.

10:07 По имеющейся информации, в автобусе, попавшем в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, находились сотрудники русского шоу «Национальный балет «Кострома».

10:20 »Мы возвращались с гастролей, и произошло ДТП на Минском шоссе. Всё в порядке. В ближайшее время приедем в Кострому», — приводит «Звезда» слова пиар-менеджера балета Марии Вешкиной.

10:33 Пострадавшие в ДТП с автобусом в Одинцовском городском округе получили помощь и отдыхают в гостинице, сообщила PR-менеджер национального балета «Кострома» Мария Вешкина. По её словам, когда произошло ДТП, артисты в автобусе возвращались с гастролей. «Восемь пострадавших. Все с ушибами. В больницу обратились два человека, они уже вернулись оттуда», — цитирует Вешкину 360tv.ru. Об этом: ДТП с артистами балета в Подмосковье: подробности

10:59 Автобус, попавший в ДТП. Цитата из видео «В Подмосковье пассажирский автобус врезался в грузовик». vesti.ru

11:22 В числе 48 человек, находящихся в автобусе, были двое водителей.

11:52 «Русский национальный балет «Кострома» является одним из самых молодых профессиональных хореографических коллективов в РФ, представляющих традиционное народное искусство», — говорится в сообщении на официальной странице балета в соцсети «ВКонтакте».

12:04 По сообщениям местных СМИ, после ДТП людей из автобуса доставили в гостиницу, находящуюся в километре от места аварии.

12:39 Автобус артистов балета. Цитата из видео «Попавший в ДТП в Подмосковье автобус принадлежал балету из Костромы» пользователя РЕН ТВ. Новости. youtube.com

12:51 На данный момент пока неизвестно, пострадали ли граждане Белоруссии в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Подмосковье. Об этом 4 декабря заявили в посольстве Белоруссии в РФ. «Посольство Белоруссии выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. Подробности в материале: Посольству неизвестно о пострадавших в ДТП в Одинцово гражданах Белоруссии

13:30 Скриншот со страницы национального балета «Кострома», instagram.com/ballet.kostroma