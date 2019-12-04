ДТП с артистами балета в Подмосковье – трансляция
В Одинцовском горокруге в ночь на 4 декабря произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. На данный момент известно, что автобус перевозил артистов балета и следовал по маршруту из белорусского Гродно в Кострому. Всего в нём находились 48 человек.
Сообщалось, что в Одинцовском горокруге в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса пострадали как минимум семь человек. Столкновение произошло 3 декабря около 23:00 на 24-м км Минского шоссе. Грузовая машина с полуприцепом столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Гродно (Белоруссия) в Кострому.
По имеющейся информации, в автобусе, попавшем в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, находились сотрудники русского шоу «Национальный балет «Кострома».
»Мы возвращались с гастролей, и произошло ДТП на Минском шоссе. Всё в порядке. В ближайшее время приедем в Кострому», — приводит «Звезда» слова пиар-менеджера балета Марии Вешкиной.
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Одинцовском городском округе получили помощь и отдыхают в гостинице, сообщила PR-менеджер национального балета «Кострома» Мария Вешкина.
По её словам, когда произошло ДТП, артисты в автобусе возвращались с гастролей.
«Восемь пострадавших. Все с ушибами. В больницу обратились два человека, они уже вернулись оттуда», — цитирует Вешкину 360tv.ru.
В числе 48 человек, находящихся в автобусе, были двое водителей.
«Русский национальный балет «Кострома» является одним из самых молодых профессиональных хореографических коллективов в РФ, представляющих традиционное народное искусство», — говорится в сообщении на официальной странице балета в соцсети «ВКонтакте».
По сообщениям местных СМИ, после ДТП людей из автобуса доставили в гостиницу, находящуюся в километре от места аварии.
На данный момент пока неизвестно, пострадали ли граждане Белоруссии в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Подмосковье. Об этом 4 декабря заявили в посольстве Белоруссии в РФ.
«Посольство Белоруссии выясняет, есть ли граждане Республики Беларусь среди пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Гродно в Кострому», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Подробности в материале: Посольству неизвестно о пострадавших в ДТП в Одинцово гражданах Белоруссии
Опубликовано видео ДТП автобуса Гродно — Кострома с грузовым автомобилем. Судя по представленной записи, автобус столкнулся с прицепом грузовика. Авария значительно затруднила проезд по Минскому шоссе.
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