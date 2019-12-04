Ярославский дептранс обвинил УФАС в срыве конкурса на маршрут № 500
Ярославль, 4 декабря, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Департамент транспорта Ярославской области ответил на претензии регионального УФАС о нарушении законодательства при выборе перевозчика по маршруту № 500 Ярославль — Рыбинск. Как ранее сообщало ИА REGNUM, антимонопольное ведомство направило в департамент предупреждение о необходимости проведения такого конкурса. В 2018 году департамент расторг договор с перевозчиком из Рыбинска и отдал маршрут предприятию правительства области «Ярославское АТП».
В том, что конкурс до сих пор не проведен, в департаменте обвинили саму антимонопольную службу.
Почему конкурс был отложен, в органе власти не уточнили. Можно лишь предположить, что это связано с оптимизацией маршрутной сети с 1 января 2020 года. В частности, маршрут № 500 будет объединен с маршрутом № 500э. На него будет объявлен новый конкурс.
Успеют ли власти определить перевозчиков на новую маршрутную сеть до 1 января? Не вызовет ли это вал жалоб в УФАС и новый транспортный кризис? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.