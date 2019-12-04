Ярославль, 4 декабря, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Департамент транспорта Ярославской области ответил на претензии регионального УФАС о нарушении законодательства при выборе перевозчика по маршруту № 500 Ярославль — Рыбинск. Как ранее сообщало ИА REGNUM, антимонопольное ведомство направило в департамент предупреждение о необходимости проведения такого конкурса. В 2018 году департамент расторг договор с перевозчиком из Рыбинска и отдал маршрут предприятию правительства области «Ярославское АТП».

Правительство Ярославской области

В том, что конкурс до сих пор не проведен, в департаменте обвинили саму антимонопольную службу.

«Договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 500 Рыбинск (ж. д. вокзал) — Ярославль (обл. больница) с Рыбинским ПАТП № 1 был расторгнут в 2018 году в связи с неоднократными нарушениями выполнения договорных условий. Для обеспечения маршрута было временно привлечено «Ярославское АТП». Одновременно департаментом транспорта был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок по маршруту. Но по предписанию УФАС по Ярославской области он был отменен. Предписание УФАС в дальнейшем было обжаловано департаментом транспорта. Однако повторное проведение конкурентной процедуры было отложено», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте транспорта Ярославской области.

Почему конкурс был отложен, в органе власти не уточнили. Можно лишь предположить, что это связано с оптимизацией маршрутной сети с 1 января 2020 года. В частности, маршрут № 500 будет объединен с маршрутом № 500э. На него будет объявлен новый конкурс.

«Маршрут № 500 включен для участия в конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок. В нем на равных условиях может принять участие и Рыбинское ПАТП № 1», — сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Успеют ли власти определить перевозчиков на новую маршрутную сеть до 1 января? Не вызовет ли это вал жалоб в УФАС и новый транспортный кризис? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.