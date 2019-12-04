В Перми ранним утром 4 декабря произошёл вооружённый инцидент. Мужчина открыл огонь по прохожим. Есть информация об одной жертве. Погибла женщина. О развитии событий читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

08:39 В Перми по факту беспорядочной стрельбы по прохожим возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю. Стрелок задержан. Ему инкриминируют преступления по трем статьям УК РФ: «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом: По факту стрельбы по прохожим в Перми возбудили уголовное дело

08:44 Устроивший стрельбу по прохожим в Перми мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю. Читайте подробнее: Стрельбу по прохожим устроил пьяный пермяк

08:50 В Перми три человека стали жертвами беспорядочной стрельбы пьяного мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю. По данным ведомства, убита женщина, травмирован мужчина. Кроме этого, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле. Читайте также: В Перми жертвами стрелка стали три человека

08:58 Задержание пьяного стрелка в Перми осуществляли сотрудники Росгвардии. В операции участвовали две группы силовиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю. По данным ведомства, находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян прохожим. На место прибыл второй экипаж вневедомственной охраны, росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Он доставлен в полицию. Один сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение. Силовику оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет. Читайте также: Пермского стрелка задерживали две группы Росгвардии — один силовик ранен

09:05 В Перми задержан мужчина, который устроил стрельбу по прохожим утром 4 декабря. Стрелок был вооружен охотничьим ружьем, которым владел незаконно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю. Подробности в материале: Пермский стрелок владел ружьём незаконно

09:11 На месте происшествия в Перми. Скриншот с социальной сети vk. comgayvalive

09:23 Ставшая жертвой пьяного стрелка в Перми женщина работала поваром. Утром 4 декабря она шла на работу, когда попала под обстрел, сообщает портал 59.RU. Об этом: Женщина, ставшая жертвой пермского стрелка, работала поваром

09:53 Следы от стрельбы на полицейской машине. Скриншот с социальной сети vk. comgayvalive

09:57 Задержанный за стрельбу по прохожим и оказавший вооружённое сопротивлением силовикам пермяк является безработным. Ранее он работал индивидуальным предпринимателем. Мужчина имеет судимость за незаконный оборот наркотиков, сообщает издание «Коммерсантъ». По данным СМИ, Дмитрий К. с 2016 года по ноябрь 2019 года занимался розничной торговлей. В середине ноября мужчина прекратил деятельность ИП. Что касается судимости, то пермяка задерживали в 2013 году по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. За задержанием последовали арест и судимость. Читайте также: Подробности о пермском стрелке — бывший бизнесмен, имеющий судимость

10:08 Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение чиновникам оказать помощь жителям Перми, которые пострадали 4 декабря от обстрела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. «Нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим», — сказал глава региона, обратившись к заместителю председателя правительства, курирующему социальный блок, Татьяне Абдуллиной. Читайте подробнее: Губернатор Прикамья поручил чиновникам помочь пострадавшим от обстрела

10:14 Два человека, которые получили огнестрельные ранения во время вооруженного инцидента ранним утром 4 декабря в Перми, находятся в стационаре под наблюдением врачей. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. «Сотрудник Росгвардии в состоянии средней тяжести, ближе к легкой степени, — поверхностные ранения, угрозы жизни нет. Второй молодой человек — тоже пострадавший, видимо, прохожий, ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет», — сказала Мелехова. Читайте также: Минздрав сообщил о состоянии раненых во время стрельбы в Перми

10:40 Пользователи соцсетей предполагают, что пермяк, устроивший стрельбу по прохожим, психически нездоров. «Нормальный человек, какие бы проблемы на него ни навалились, стрелять в людей не будет!» — убеждён подписчик паблика «ЧП ДТП Пермь».

11:06 Росгвардия. rosgvard.ru

11:14 В Перми убивший женщину 50-летний гражданин думал, что находится в видеоигре. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Он вначале палил по окнам, а затем пошёл к Гайвинскому рынку. По пути застрелил женщину и открыл огонь по машине Росгвардии. Подробности в материале: СМИ: убивший женщину пермяк думал, что это видеоигра

11:48 Губернатор Пермского края Максим Решетников навестил в больнице сотрудника Росгвардии, раненного во время задержания вооруженного пьяного мужчины. Об этом глава региона сообщил в Instagram. Максим Решетников заявил, что силовика наградят. «Договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде», — оставил запись губернатор. Читайте также: Стрельба в Перми: раненого росгвардейца представят к награде

11:48 «Сдаётся мне, это начало конца. Стрельба на мирной улице!!! Напоминает Дикий Запад… И Гайва!!! Хотя, такое могло случиться где угодно… Страшно на улицу выходить», — пишет местная жительница в паблике «ЧП ДТП Пермь».

11:56 В Перми прокуратура организовала проверку по факту стрельбы по прохожим в микрорайоне Гайва, которая произошла ранним утром 4 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет проверена работа органов полиции и росгвардии в части контроля за оборотом оружия, организации охраны общественного порядка, схемы патрулирования улиц, а также проведения профилактической работы с населением, относящейся к группе риска», — сказали в краевой прокуратуре. Читайте также: По факту стрельбы по прохожим в Перми прокуратура проводит проверку

11:58 Один из пострадавших в стрельбе, произошедшей рано утром в Перми, рассказал о том, как ему удалось спастись Читайте подробнее: Пострадавший в результате стрельбы в Перми рассказал о своем спасении

12:30 Оружие, из которого стрелял подозреваемый, СК РФ

13:11 [[[video-0]]] Оружие, из которого стрелял подозреваемый. Видео СК РФ

13:40 Очевидцем происшествия в Перми стал местный житель — многодетный таксист. «Я краем глаза увидел, что он целится в меня, и пригнулся», — цитирует 35-летнего жителя Перми Артема Р. «Комсомольская правда». По его словам, он успел пригнуться, и пуля пробила только лобовое стекло.

13:48 Служба скорой помощи Перми сообщает, что первый вызов на ул. Вильямса поступил в 04:47 местного времени (02:47 мск). В женщину выстрелили из ружья. Смерть пациентки наступила до приезда бригады. Чуть позже, на ул. Барнаульской, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был задержан. Один сотрудник Росгвардии получил неопасные для жизни ранения и доставлен в горбольницу №6. Пострадал ещё один случайный прохожий, самостоятельно добравшийся до медучреждения. Жизни мужчины также ничего не угрожает.

14:02 Пермского стрелка Дмитрия К, доставили в больницу на Гайве, сообщают СМИ. Читайте подробнее: Пермский стрелок находится в больнице

14:04 Фото подозреваемого. Скриншот с социальной сети vk. comgayvalamp

14:22 [[[video-1]]] Осмотр места происшествия в Перми. Видео СК РФ

14:41 Задержанный после убийства женщины и ранения ещё двух человек житель Перми Дмитрий К. ранее был известен полиции под прозвищем «Индеец». Об этом пишет Prime. По другой версии, его прозвище — «Ниндзя». Под ним он тоже известен. Ранее об этом: Пермский стрелок ранее был известен полиции как «Индеец»

15:28 Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что в ходе обысков в квартире задержанного были найдены наркотические вещества. Собеседник агентства сообщает, что найденный наркотик уже направили на экспертизу. Ранее издание сообщало, что мужчина уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.