Москва, 4 декабря, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения рестайлингового Hyundai Solaris для России. Изображения новинки размещены на сайте Solaris Club.

Solaris Club Hyundai Solaris

Сообщается, что внешность российского варианта Solaris будет отличаться от китайской Verna. На данный момент тестовая сборка новинки началась на автопредприятии в Санкт-Петербурге. На авторынке России рестайлинговый Hyundai Solaris появится через несколько месяцев.

При создании рендерных изображений дизайнеры руководствовались словесными описаниями тех, кому довелось увидеть новинку. По словам очевидцев, автомобиль следующего модельного года изменится не только внешне, но и внутри салона. По своему экстерьеру российский Solaris похож на обновлённую китайскую Verna: та же угловатость и некая вычурность.

Российский вариант новинки получит выразительную решётку радиатора с крупным «ячеистым» рисунком, модернизированные фары с Led-оптикой в топовых версиях, иные бампера и другие задние фонари.

Какой агрегат будет у авто — пока не сообщается.

Напомним, у актуального седана Solaris имеются бензиновые «атмосферники» на 1,4 и 1,6 литра максимальной производительностью 100 и 123 «лошади», которые агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом».

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