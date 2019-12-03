Москва, 4 декабря, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Количество боевых самолетов, обнаруженных у границ РФ в 2019 году, увеличилось на 8% по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

PACAF ВВС США

Юдин отметил, что в 2019 году силами ВКС России обнаружено и сопровождено больше одного миллиона 900 тысяч воздушных целей, из которых около 5 тысяч — боевые самолеты. Генерал-лейтенант добавил, что случаев нарушения российской государственной границы в воздушном пространстве не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Военно-воздушные силы США преступили к подготовке летчиков, техники и наземного персонала для действий в условиях и Арктики.