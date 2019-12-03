Венгрия готова к территориальному разделу Украины
Будапешт, 4 декабря, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Обращение руководства Венгрии к Москве относительно объединения усилий в борьбе с украинизацией этой территории, ведущейся необандеровцами, говорит о том, что Киев скоро получит второй фронт на Западе. Так шеф-редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик прокомментировал обращение Будапешта к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине.
По мнению Юрия Баранчика, это интересная идея не только в политическом плане. Но в том числе и потому, что, так как Украина показала себя ненадежным и скандальным газовым транзитёром, а в Закарпатье сходится большинство газопроводов, идущих через Украину, то взять под контроль дружественной страны важную точку распределения — это хорошая сделка.