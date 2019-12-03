Будапешт, 4 декабря, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Обращение руководства Венгрии к Москве относительно объединения усилий в борьбе с украинизацией этой территории, ведущейся необандеровцами, говорит о том, что Киев скоро получит второй фронт на Западе. Так шеф-редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик прокомментировал обращение Будапешта к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине.

Иосиф Бокшай. Ужгородский замок. 1948

«Конечно, по правилам международного политеса президент Венгрии Виктор Орбан не может открыто сказать, мол, мы готовы хоть завтра оттяпать Закарпатье. Как и не может сказать того, что большинство жителей этого региона уже имеет венгерское гражданство. И готово отказаться от украинской государственности, как только передовые венгерские гренадеры с флагами под фанфары пересекут границу и установят их в Ужгороде под салют и ликование местных жителей.

Но сама постановка вопроса говорит о многом. Для Орбана в борьбе с брюссельскими бюрократами наступает ключевой момент. Обеспечить надолго народное единство, аналогичное Крымскому консенсусу в России, он может, только соединив части венгерской территории. Поэтому он подаёт знак Москве, что готов, если Россия его поддержит», — отметил эксперт.

По мнению Юрия Баранчика, это интересная идея не только в политическом плане. Но в том числе и потому, что, так как Украина показала себя ненадежным и скандальным газовым транзитёром, а в Закарпатье сходится большинство газопроводов, идущих через Украину, то взять под контроль дружественной страны важную точку распределения — это хорошая сделка.