Москва, 4 декабря, 2019, 00:29 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Мордовии Владимира Волкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Мордовии Участники встречи

В частности, Волков поблагодарил Матвиенко за содействие в реализации проекта строительства хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы.

«Эта больница — очень важный объект для наших жителей. Строительство современного многопрофильного хирургического стационара позволит на современном и более высоком качественном уровне организовать оказание медицинской помощи детскому населению, значительно улучшить показатели службы материнства и детства в республике, будет способствовать развитию современных технологий в неонатологии, хирургии и неонатальной хирургии», — отметил глава республики.

Также он рассказал о показателях развития экономики региона. Так, с начала 2019 года рост промпроизводства в регионе составил 17%. Рост объёма продукции агропромышленного комплекса составил 8%. Кроме того, до конца года в республике планируется ввести в эксплуатацию 350 тыс. квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем в 2018 году.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионе, в частности, софинансирование расходных обязательств республики из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам января—октября введено на 12,8% жилья больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём площади введённого в эксплуатацию жилья составил 297,335 тыс. кв метров без учёта домов, построенных на участках для садоводства. Всего в республике за указанный период введено 3 884 квартиры, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 18,6%. Ввод жилья, построенного индивидуальными застройщиками, увеличился на 17,2%, предприятия и организации увеличили ввод жилья на 8,9%. Причём в сельской местности ввод жилья вырос на 62,6%.