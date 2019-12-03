Ашхабад, 3 декабря, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Бюджетников и студентов Туркмении заставляют сдавать деньги на подготовку к празднованию Дня нейтралитета, который отмечается в этой стране ежегодно 12 декабря, передает «Хроника Туркменистана».

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На сей раз учащихся местных вузов обязали принести по 50 манатов (920 рублей) на цветы, а госслужащих и бюджетников — по 100 манатов (1840 рублей) на украшения к празднику.

Также издание отмечает, что туркменские власти заставляют студентов и сотрудлников государственных и муниципальных учреждений посещать ежедневные репетиции массовых торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню нейтралитета Туркмении.

Учащиеся туркменских вузов жалуются на то, что из-за постоянных многочасовых репетиций у них не остается времени на учебу.

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