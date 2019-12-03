Бишкек, 3 декабря, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Фонд образования при президенте Киргизии выделит 2,3 млн сомов (2,1 млн рублей) для оказания финансовой поддержки организациям, оказывающим помощь и реабилитационные услуги детям-инвалидам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

По случаю Международного дня инвалидов соответствующее распоряжение подписал сегодня, 3 декабря, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Деньги получат 23 реабилитационных центра, общественных объединения и фонда, работающих во всех регионах республики — каждый по 100 тысяч сомов (92,2 тысячи рублей).