Хмеймим, Сирия, 3 декабря, 2019, 22:22 — ИА Регнум. На территории сирийской провинции Алеппо проведено совместное российско-турецкое патрулирование, сообщил 3 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование в Сирии

По информации российского Центра, совместное патрулирование было проведено по двум маршрутам под прикрытием вертолётов российской армейской авиации.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршрутам Гариб — Холаки, Бандер-Хан — Гариб в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, первое совместное российско-турецкое патрулирование приграничных территорий Сирии было проведено 1 ноября. Его главной задачей является обеспечение отвода курдских вооружённых формирований от границы с Турцией.