Москва, 3 декабря, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Храм Христа Спасителя в Москве проверяют экстренные службы после информации об угрозе взрыва, поступившей от неизвестных. Об этом 3 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Информация о минировании Храма Христа Спасителя и Центральной клинической больницы на Литовском бульваре в Москве поступила вечером от анонимных источников.

В настоящее время по обеим адресам, названным неизвестными, выехали специалисты-взрывотехники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и кинологи со служебными собаками. Проверяется территория рядом с объектами и сами объекты.

Череда сообщений о минировании в Москве началась 28 ноября. Злоумышленники сообщали о минировании зданий судов и требовали перевода им на счёт денег в биткоинах за отказ от дальнейших сообщений о взрывных устройствах. Информация о минировании не подтвердилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» здания аэропорта «Шереметьево». Проверка информации была проведена без эвакуации воздушной гавани.