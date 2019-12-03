Калуга, 3 декабря, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В Калуге 3 декабря под председательством Евгения Каменаровича состоялось заседание комиссии Городской думы по транспорту.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге рассмотрели программу развития транспортной инфраструктуры

Депутаты рассмотрели вопрос о разработке ООО «ДорМостПроект» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калуги, комплексной схемы организации дорожного движения и документа планирования пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, управлением городского хозяйства города Калуги с ООО «ДорМостПроект» был заключён контракт на разработку документов транспортного планирования, стоимость работ составила 10,4 млн. рублей. Проектировщик проводил изучение существующих транспортных потоков города на 93 точках, изучалась градостроительная документация, проводились социологические опросы, макромоделирование города и микромоделирование транспортных узлов. Также проводились обследования пассажиропотоков весной и осенью. Окончательный вариант схемы был представлен заказчику 16 сентября.

На сегодняшний день все имеющиеся замечания устранены, проведена независимая экспертиза, которая дала положительное заключение.

Разработанная ООО «ДорМостПроект» новая транспортная схема предусматривает изменение и модернизацию существующей схемы организации движения общественного транспорта Калуги. Схема предусматривает изменение схем маршрутов за счет уменьшения дублирования троллейбусных маршрутов. Изменения трасс движения предлагается на 40 маршрутах, отменить предлагается 16 маршрутов.

Также предлагается сокращение количества подвижного состава за счет увеличения вместимости. В настоящее время на улицы город, а ежедневно выходит 628 единиц транспорта, предлагается оставить 426 единиц. Количество троллейбусов — 86 — планируется оставить без изменений, количество автобусов малой вместимости рекомендуется уменьшить с 363 до 103, количество автобусов средней вместимости рекомендуется уменьшить с 251 до 224, количество автобусов большой вместимости — увеличить с 14 до 99.

Также планируется переход на контрактную систему с четкими обязанностями подрядчика и функциями контроля у заказчика.

Предполагается проведение конкурсных процедур по направлениям и определение подрядчиков, имеющих транспортные средства, характеристики которых удовлетворяют всем требованиям по предоставлению качественных и безопасных транспортных услуг населению города. Важным требованием станет обновление подвижного состава общественного транспорта. Увеличение количества транспорта большей вместимости, наличие низкого пола и аппарелей повысит качество перевозок и доступность их для инвалидов и маломобильных групп населения.

Также это будет способствовать разгрузке улично-дорожной сети от необоснованно высокого количества подвижного состава, увеличению пропускной способности автодорог, повышению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров общественным транспортом. Рекомендуется внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на всем общественном транспорте.

«От состояния транспортной системы города во многом зависит комфорт жителей, — подчеркнул председатель комиссии Евгений Каменарович. — Схема организации дорожного движения и пассажирских перевозок разрабатывалась с начала 2017 года, документ носит научно-исследовательский, рекомендательный характер, тем не менее, хорошо что у города теперь есть такой инструмент и корректировку системы работы общественного транспорта и организации дорожного движения можно будет осуществлять, опираясь на серьёзные исследования».

Депутаты высказали свои предложения и задали разработчикам схемы ряд вопросов.

«В настоящее время в Калуге имеет место определённый перекос: по улице Кирова проходит много дублирующих маршрутов, в то время как отдалённые района города испытывают недостаток общественного транспорта», — отметил Виктор Борсук. По словам представителей ООО «ДорМостПроект», этот момент был учтён при разработке схемы, часть дублирующих маршрутов в центре города предлагается ликвидировать, при этом объём пассажирских перевозок сохранится на прежнем уровне или даже возрастёт за счёт использования пассажирского транспорта большой вместимости. Кроме того общественный транспорт с ликвидированных маршрутов будет использоваться на дублирующих.

Владислав Сахарчук поинтересовался мнением разработчиков насчёт превращения улицы Театральной в пешеходную зону и введения ограничений на въезд в центральную часть города стороннего транспорта. По мнению разработчиков, создание пешеходной зоны на улице Театральной не ухудшит транспортную ситуацию, а введение ограничений на въезд транспорта в центр города нецелесообразно, так как загруженность там высокая, но ещё далеко не критическая.

Алексей Колесников поднял вопрос планирования маршрутов общественного транспорта в районах перспективной застройки.

По словам проектировщиков схема разработана на 15-летнюю перспективу и учитывает документы градостроительного планирования Калуги.

Вадим Витьков затронул вопрос внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Как выяснилось, такая возможность рассматривалась при разработке схемы, но от неё пришлось отказаться: на большинстве участков улично-дорожной сети нет технической возможности для создания выделенных полос, а там где это возможно, выделенные полосы ухудшат транспортную ситуацию и уменьшат трафик движения автотранспорта.

Подводя итоги обсуждения, заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко сообщил депутатам, что вопросы определения маршрутной сети и количества подвижного состава находятся в ведении муниципалитета. Решение о корректировке схемы работы общественного транспорта будет приниматься с учётом предложений проектировщиков, но также будут учитываться особенности транспортной системы города и работы общественного транспорта Калуги.

Евгений Каменарович поблагодарил проектировщиков за проделанную работу, информация была принята к сведению.