Белград, 3 декабря, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является сторонником идеи сохранения Евросоюза, и именно поэтому он выступает против Brexit. Об этом он заявил в ходе выступления в Народной скупщине Сербии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

«Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких «брекситов» и против его распада», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Помимо этого, белорусский лидер подчеркнул, что ранее США и ЕС ввели санкции против белорусского государства, однако впоследствии осознали ошибочность своих действий и пытались выйти из ситуации, «сохранив лицо».

Также Лукашенко назвал «приемлемой» позицию Белоруссии по международным вопросам, что, по его мнению, также сыграло роль в оттепели в отношениях с Западом.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уважительно относится к стремлению Сербии вступить в состав ЕС. Также он пожелал удачи сербскому государству в этих начинаниях.