Лондон, 3 декабря, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Слова Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО потрясли многих, однако французский лидер не жалеет о сказанном. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я подтверждаю эти слова», — сказал Макрон.

Он также заявил о желании прояснить стратегию НАТО.

Также французский лидер заявил о необходимости создания «нового Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности», но уже с участием представителей Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Эммануэля Макрона, предложив тому «проверить свой мозг». Такая реакция турецкого лидера была связана с критикой Макрона в адрес Североатлантического альянса.