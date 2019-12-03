Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Анонимные злоумышленники вновь массированно атаковали Северную столицу сообщениями о «заминировании». Вслед за шестью ранее попавшими «под удар» районными судами эвакуация сейчас идет в Октябрьском районном и Санкт-Петербургском городском судах. Также угрозы получены в отношении 43 торговых центров в разных районах города. Об этом сообщает 3 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Дрон

Подчеркнем, что в предыдущих случаях ни разу опасность взрыва не подтвердилась, все угрозы были ложными.

Напомним, во вторник вечером сообщения о минировании получили Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский, Куйбышевский, Октябрьский районные и Санкт-Петербургский городской суды.

Угрозы взрыва также касаются торговых комплексах и центров «Европолис», обоих «Мега», «Заневский каскад», «Континент», «Рио», «Норд», «Лето», «Гранд Каньон», «Охта молл», «Невский атриум», «Москва», «5 озер», «Авеню», «Жемчужная плаза», «Лондон молл», «Академ парк», «Международный», «Фиолент», «Призма», «Академический», «Сити молл», «Румба», «Гулливер», «Макси-сопот», «Кантемировский», «Гулливер», «Июнь», «Балкания-Nova», «Адмиралтейский», «Артем», «Атлантик сити», «Южный полюс», «Пик», «Сенная», «Питерленд», «Невский центр», «Меркурий», «Радуга», «Гостиный двор», «Монпансье», «Электра», «Лиговъ», River house.

«Вдобавок ко всему в Москве над Кремлем пролетят начиненные взрывчаткой дроны-камикадзе», — говорится в электронном сообщении неизвестных злоумышленников, которые с 28 ноября почти ежедневно парализуют деятельность судов и торговых комплексов.