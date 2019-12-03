Симферополь, 3 декабря, 2019, 17:58 — ИА Регнум. На крымскую гору Ай-Петри отправили снегоуборочную технику для расчистки дорог. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе госпредприятие «Крымавтодор».

Mtrans.rk.gov.ru Снегоуборочная техника. Крым

"ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны Ялты на плато Ай-Петри в связи с ухудшением погодных условием и выпадением снега», — отметили на предприятии.

По данным специалистов, на дорогу высыпали 10 тонн песко-соляной смеси.

Напомним, со стороны Ялты и Бахчисарая дорога на плато Ай-Петри закрыта для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей.