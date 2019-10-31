Боровск, Калужская область, 13 июня, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В деревне Кривское Боровского района Калужской области на базе местной школы откроют летний цирковой лагерь, где соберут детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами подростковой цирковой школы выступили калужские участники программы «Учитель для России». Их вдохновила идея единственного в мире цирка для хулиганов Упсала-Цирк. Авторы проекта — педагоги из школ региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «Открытые НКО».

Фото Марии Колосовой. dobro.live В калужской деревне откроют цирковую школу для трудных подростков

По словам педагога-организатора из деревни Кривское Марии Колосовой, в конце июня на летней площадке встретятся подростки 12−14 лет. Особого отбора по физическим данным не будет, главное — это личное желание. Обучать детей приедут опытные клоуны, жонглёры и акробаты из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение семи дней школьники будут постигать азы циркового искусства, каждый выберет направление по душе и подготовит номер, с которым выступит на итоговом фестивале проекта 4 июля.

«Мы работаем в школе, и, как любой учитель, каждый день сталкиваемся с «хулиганами» и пытаемся мотивировать их к получению знаний. Однако не всегда у трудных подростков есть возможность заниматься внеурочной деятельностью, особенно во время летних каникул. Мы хотим, чтобы в нашем лагере за семь дней ребята попробовали себя в акробатике, клоунаде, жонглировании, workout, придумали классные номера и выступили на фестивале», — отметила Мария Колосова.

Для детей пребывание в цирковой школе бесплатное. Однако авторам проекта необходимо оборудование для лагеря: трамплин, балансборд, булавы, мячики для жонглирования и костюмы. Часть средств удалось собрать, команда учителей верит, что недостающую сумму им удастся получить за ближайшие недели. Вопрос с питанием решился благодаря поддержке администраций Боровского, Малоярославецкого и Жуковского районов.