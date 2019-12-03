Москва, 3 декабря, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в октябре 2019 года составил 4,6% от экономически активного населения. Такие данные приводятся в опубликованном 3 декабря докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

«В октябре, по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

При этом ведомство отмечает, что безработица в стране «в значительной степени является застойной».

Так, сообщается, что из 1,1 млн безработных сельских жителей 27% находятся в поисках работы на протяжении 12 месяцев и более, из 2,3 млн безработных городских жителей таковых 22,3%.

Также, по данным Росстата, из общего числа безработных в октябре только 23,4% обращались с целью поиска работы в органы службы занятости населения, а 74,6% обращались к друзьям, родственникам и знакомым.

Средний возраст безработного гражданина России, согласно докладу, в настоящее время составляет 36,2 года.