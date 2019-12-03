Москва, 3 декабря, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в России в октябре увеличилась на 3,3% в годовом выражении и на 1 ноября составила 2 млрд 638 млн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 3 декабря докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что из общей суммы просроченной задолженности 605 млн рублей (23,0%) приходится на долги, сохраняющиеся с 2018 года, 658 млн рублей (24,9%) — с 2017 года и ранее.

К началу ноября просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в девяти российских регионах. За месяц она снизилась в 35 субъектах Федерации, а в 31 субъекте выросла.

При этом задолженность по зарплате из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней на 1 ноября составила 41 млн рублей, что составляет 1,6% общего объема просроченной задолженности.