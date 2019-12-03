Киев, 3 декабря, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Возврат к покупке российского газа — капитуляция Украины, заявил 3 декабря бывший украинский президент Пётр Порошенко в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам пятого президента Украины, его страна «вполне довольна поставками газа из Европы».

Владимира] Путина — это и есть настоящая капитуляция». Порошенко «И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки [президента РФ— это и есть настоящая капитуляция».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские эксперты уже высказали мнение, что нынешние украинские топ-«газовики» — это «газовые боевики» эпохи Порошенко, совершенно не годные для переговоров: они способны только «воевать».

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