Порошенко назвал покупку газа у России поражением перед Путиным
Киев, 3 декабря, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Возврат к покупке российского газа — капитуляция Украины, заявил 3 декабря бывший украинский президент Пётр Порошенко в Верховной раде.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пётр Порошенко
По словам пятого президента Украины, его страна «вполне довольна поставками газа из Европы».
«И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки [президента РФ Владимира] Путина — это и есть настоящая капитуляция».
Читайте также:Украина согласна получать российский газ в качестве компенсации
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские эксперты уже высказали мнение, что нынешние украинские топ-«газовики» — это «газовые боевики» эпохи Порошенко, совершенно не годные для переговоров: они способны только «воевать».
Читайте подробнее:Пушков назвал руководство «Нафтогаза» «газовыми боевиками» эпохи Порошенко