Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Число ракет большой дальности «Калибр», составляющих основу огневой мощи стратегических неядерных сил ВМФ России, будет удвоено до 2023 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Mil.ru Пуск ракеты

«Эти ракеты, как известно, способны поражать цель на расстоянии до 1500 км. При этом выполнение заданий госпрограммы вооружений позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин открыл в Сочи цикл совещаний, посвящённых военной тематике. 3 декабря в резиденции президента «Бочаров ручей» состоится второе совещание по вопросам развития ВМФ.