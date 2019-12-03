Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Одного из самых известных преступных «авторитетов» 1990-х годов Владимира Барсукова (Кумарина) этапировали из следственного изолятора в Петербурге в колонию в Кировской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 3 декабря адвокат Константин Кузьминых.

Владимир Барсуков

«По статье 77 УИК РФ его не могли больше содержать в СИЗО, да и условия там хуже, чем в колонии, поэтому в прошлый четверг (28 ноября) его отправили в колонию. Есть информация, что он под Кировом, почему этапировали туда, а не в Ленобласть, пока не знаем», — отметил адвокат осужденного.

Собеседник агентства также сообщил, что сейчас в отношении его подзащитного сотрудниками ФСБ ведётся расследование по делу об убийстве в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой, но в последнее время никаких следственных действий по этому делу не проводилось.

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Кроме того, состояние здоровья Кумарина за время, проведенное в следственном изоляторе, лучше не стало, так что перевод в колонию, по мнению защитника осуждённого, — лучшее решение.

«Состояние здоровья всегда было плохо, он же не молодеет, с годами только хуже, ему уже 60 лет», — отметил Кузьминых.

Напомним, прозванный «ночным губернатором» Петербурга Владимир Барсуков (прежняя фамилия — Кумарин) был приговорен весной 2019 года к 24 годам лишения свободы. Такой срок он получил по обвинению в создании преступного сообщества — «Тамбовской группировки», члены которой совершали тяжкие и особо тяжкие преступления как в городе на Неве, так и за его пределами.

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В июне 2019 года горсуд Санкт-Петербурга смягчил приговор на полгода по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты Барсукова. Осужденный проведет за решеткой в общей сложности 23 года и 6 месяцев, если не будет освобожден по УДО. Барсуков находится под стражей с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения.